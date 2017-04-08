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  • Широков считает, что клубам не стоит выходить в Премьер-лигу при отсутствии хороших стадионов и материально-технической базы

Широков считает, что клубам не стоит выходить в Премьер-лигу при отсутствии хороших стадионов и материально-технической базы

8 апреля 2017, 17:56
3

Экс-капитан сборной России, а ныне председатель Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что командам, стремящимся к выходу в РФПЛ, но имеющим качественного стадиона и материально-технической базы, нечего делать в Премьер-лиге. Также 35-летний футболист считает, что минимальной целью для национальной сборной на домашнем мировом первенстве должно быть преодоление группового раунда.

«Стратегия-2030» – рабочий документ, который надо развивать. И это вполне реально. Виталий Леонтьевич Мутко правильно сказал: если мы этим заниматься не будем, то только он в ручном режиме это не сможет сделать. Нужно делать все совместно. А какая у нас должна быть цель на домашний чемпионат мира? Я уверен, что перед командой стоит цель как минимум выйти из группы.

Что касается лимита, то до 2018 года никто ничего менять не будет. А вообще мы обсуждаем стратегию по лимиту. Если принимать за основу формат «10+15», это рабочая концепция. Также есть смысл в изменении количества команд РФПЛ, есть смысл в том, чтобы обязать команды, которые выходят в РФПЛ, иметь качественные стадионы. Условно взять четырех-пятилетний срок, чтобы было как в КХЛ. А если нет стадиона, не готова материально-техническая база, то зачем выходить в РФПЛ?», – сказал Широков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (3)
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bomilazdeshnii
1491663923
Широков, ты че? Тебя бы не было в футболе при таком раскладе, как вы предлагаете.
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meiram
1491665982
Сытый голодного не поймет! Сам не был в такой сфере и сидишь мудришь,сделай для одной средней команды дело преподай пример,потом тараторь
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subbotaspartak
1491666096
Кто такой широков, чтоб за Россию считать? Рассчитать...
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