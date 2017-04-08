Широков считает, что клубам не стоит выходить в Премьер-лигу при отсутствии хороших стадионов и материально-технической базы

Экс-капитан сборной России, а ныне председатель Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что командам, стремящимся к выходу в РФПЛ, но имеющим качественного стадиона и материально-технической базы, нечего делать в Премьер-лиге. Также 35-летний футболист считает, что минимальной целью для национальной сборной на домашнем мировом первенстве должно быть преодоление группового раунда.

«Стратегия-2030» – рабочий документ, который надо развивать. И это вполне реально. Виталий Леонтьевич Мутко правильно сказал: если мы этим заниматься не будем, то только он в ручном режиме это не сможет сделать. Нужно делать все совместно. А какая у нас должна быть цель на домашний чемпионат мира? Я уверен, что перед командой стоит цель как минимум выйти из группы.

Что касается лимита, то до 2018 года никто ничего менять не будет. А вообще мы обсуждаем стратегию по лимиту. Если принимать за основу формат «10+15», это рабочая концепция. Также есть смысл в изменении количества команд РФПЛ, есть смысл в том, чтобы обязать команды, которые выходят в РФПЛ, иметь качественные стадионы. Условно взять четырех-пятилетний срок, чтобы было как в КХЛ. А если нет стадиона, не готова материально-техническая база, то зачем выходить в РФПЛ?», – сказал Широков.