Калитвинцев: «Игра «Динамо» оставляет желать лучшего, но сейчас, когда мы близки к выполнению цели на сезон, это не так важно»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал результат матча 30-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (3:2). Специалист подчеркнул, что не слишком обращает внимание на качество игры своих подопечных, так как в приоритете сейчас у бело-голубых одна задача – выход в РФПЛ.

«Сегодня играли два лидера. И нам, и СКА нужны были очки, поэтому в матче постоянно держалось напряжение. В конце матча хозяева оказывали существенное давление на наши ворота, но мы выдержали. В первом тайме мы забили очень хорошие мячи. Понимая, что хабаровчане будут играть длинными передачами, мы сделали так, что получили оперативный простор и этим воспользовались.

Во втором тайме игра немножко не получилась, хотя и были хорошие предпосылки. Нам тяжеловато дался этот выезд, но ребята проявили характер. Что касается качества игры, то оно оставляет желать лучшего. Но в данной ситуации, когда мы так близки к выполнению нашей задачи на сезон, все это отходит на второй план. Главное – результат. Мы ехали сюда за победой и выиграли. О качестве игры будем разговаривать завтра», – сказал Калитвинцев.