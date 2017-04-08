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    Калитвинцев: «Игра «Динамо» оставляет желать лучшего, но сейчас, когда мы близки к выполнению цели на сезон, это не так важно»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал результат матча 30-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (3:2). Специалист подчеркнул, что не слишком обращает внимание на качество игры своих подопечных, так как в приоритете сейчас у бело-голубых одна задача – выход в РФПЛ.

    «Сегодня играли два лидера. И нам, и СКА нужны были очки, поэтому в матче постоянно держалось напряжение. В конце матча хозяева оказывали существенное давление на наши ворота, но мы выдержали. В первом тайме мы забили очень хорошие мячи. Понимая, что хабаровчане будут играть длинными передачами, мы сделали так, что получили оперативный простор и этим воспользовались.

    Во втором тайме игра немножко не получилась, хотя и были хорошие предпосылки. Нам тяжеловато дался этот выезд, но ребята проявили характер. Что касается качества игры, то оно оставляет желать лучшего. Но в данной ситуации, когда мы так близки к выполнению нашей задачи на сезон, все это отходит на второй план. Главное – результат. Мы ехали сюда за победой и выиграли. О качестве игры будем разговаривать завтра», – сказал Калитвинцев.

    Источник: ФНЛ

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    08.04.2017 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 апреля 2017, 17:42

      Главное победили

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 апреля 2017, 14:48

      Киря красава!!!Хек-трик на Дальнем Востоке редко кто в ФНЛ забивал.

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