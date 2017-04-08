Черчесов: «Фейерверка сборная России не показывает, но отдача у нас есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что в процессе омоложения национальной команды возникают определенные сложности. При этом, по словам специалиста, российская сборная планирует побороться за главный трофей на Кубке конфедераций.

«Мы омолодили команду. От матча к матчу, как вы видите, постепенно сокращается число участников последнего чемпионата Европы. Сложности есть, но все их мы называем рабочими моментами. Слово «проблема» не говорим принципиально. Фейерверк не показываем, это мы точно знаем, надо реально на вещи смотреть, но отдача у нас есть.

Цифры говорят сами за себя, я еще об этом в интервью говорил. Бегать и спринтовать – другой вид спорта. Но никто столько не пробежит, если нет желания. Задача на Кубок конфедераций? Скажу так – это турнир чемпионов, и Россия – единственная команда, которая не чемпион. Тем не менее, к турниру готовимся серьезно. За кубок этот надо побороться», – сказал Черчесов.

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