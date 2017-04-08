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    Черчесов: «Фейерверка сборная России не показывает, но отдача у нас есть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что в процессе омоложения национальной команды возникают определенные сложности. При этом, по словам специалиста, российская сборная планирует побороться за главный трофей на Кубке конфедераций.

    «Мы омолодили команду. От матча к матчу, как вы видите, постепенно сокращается число участников последнего чемпионата Европы. Сложности есть, но все их мы называем рабочими моментами. Слово «проблема» не говорим принципиально. Фейерверк не показываем, это мы точно знаем, надо реально на вещи смотреть, но отдача у нас есть.

    Цифры говорят сами за себя, я еще об этом в интервью говорил. Бегать и спринтовать – другой вид спорта. Но никто столько не пробежит, если нет желания. Задача на Кубок конфедераций? Скажу так – это турнир чемпионов, и Россия – единственная команда, которая не чемпион. Тем не менее, к турниру готовимся серьезно. За кубок этот надо побороться», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 12:21
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 апреля 2017, 13:12

      Только МуДко и Черчесов видят прогресс у сборной, а остальные все "ослы", которые в футболе не разбираются! Судя по всему так нужно понимать состояние дел в российском футболе!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 8 апреля 2017, 13:11

      К "успехи сборной" "фейерверк" с "отдачей" от себя добавлю -" сборная играет с хорошим выхлопом"...Хи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 8 апреля 2017, 12:45

      Какая НАХ ОТДАЧА? !?!?!?
      ТЫ ЧЁ , ДЯДЯ

      3
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 8 апреля 2017, 12:36

      хотя бы старайтесь

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 8 апреля 2017, 12:28

      Боритесь, уже не многие, но некоторые верят и ждут чуда! Успехов, Станислав Саламович!

      0
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