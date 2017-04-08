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    Министр спорта РФ: «Футбол – объективно самый популярный вид спорта в России»

    Министр спорта РФ Павел Колобков на конференции РФС, которая проходит сегодня в Москве, подчеркнул, что предстоящие Кубок конфедераций и чемпионат мира повысят статус России в спортивном мире. Также он отметил, что футбол является самым популярным видом спорта в стране.

    «Футбол – объективно самый популярный вид спорта в России. И от футбола всегда повышенные ожидания. Тем более, что в 2017 году мы проведем домашний Кубок конфедераций, в следующем году – чемпионат мира. Проведение таких соревнований – это повышение статуса России в спортивном мире, большой плюс для экономики.

    Сегодня вам предстоит принять стратегию развития футбола в России, которую потом должно будет утвердить министерство спорта. Желаю вам продуктивной работы с пониманием того, какая ответственность на всех нас лежит», – заявил Колобков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 11:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 8 апреля 2017, 13:17

      А как же дзюдо?..

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 8 апреля 2017, 12:36

      Почему,у нас самые популярные виды спорта биатлон и футбол,но результаты в них очень низкие...Раз они популярные,почему у нас закрываются базы,не строятся новые поля...Материальная база нулевая.Смотря,как у нас власть относится,к этим видам спорта,не скажешь,что они популярные

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