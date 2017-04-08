Министр спорта РФ: «Футбол – объективно самый популярный вид спорта в России»

Министр спорта РФ Павел Колобков на конференции РФС, которая проходит сегодня в Москве, подчеркнул, что предстоящие Кубок конфедераций и чемпионат мира повысят статус России в спортивном мире. Также он отметил, что футбол является самым популярным видом спорта в стране.

«Футбол – объективно самый популярный вид спорта в России. И от футбола всегда повышенные ожидания. Тем более, что в 2017 году мы проведем домашний Кубок конфедераций, в следующем году – чемпионат мира. Проведение таких соревнований – это повышение статуса России в спортивном мире, большой плюс для экономики.

Сегодня вам предстоит принять стратегию развития футбола в России, которую потом должно будет утвердить министерство спорта. Желаю вам продуктивной работы с пониманием того, какая ответственность на всех нас лежит», – заявил Колобков.