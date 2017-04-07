Хавбек «Барселоны» Рафинья выбыл на четыре месяца

Полузащитник «Барселоны» Рафинья пропустит длительный период времени из-за травмы, которую он получил в матче с «Гранадой». 24-летний футболист прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него разрыв мениска.

Сообщается, что хавбеку уже сделали операцию, на восстановление после которой понадобится как минимум четыре месяца. Таким образом, испанец больше не сможет принять участие в матчах нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Примеры Рафинья провел 18 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

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