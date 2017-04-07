Журналист Sky Sport: «Вопрос с переходом Лукаку в «Челси» практически решен»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси» в ближайшее трансферное окно. Он станет одним из тех футболистов, на которых главный тренер синих Антонио Конте готов сделать ставку в следующем сезоне.

«Я считаю, что ближайшим летом «Челси» совершит немало классных трансферов. Конте хочет, чтобы команда стала реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Что касается перехода Лукаку в «Челси», то вопрос практически решен. Кроме того, по информации английских СМИ, Алексис Санчес тоже станет игроком синих», – рассказал журналист Sky Sport Italia Массимо Марианелла.

В текущем сезоне Лукаку провел 30 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач. Он выступал за «Челси» в сезоне-2011/12. В 2014 году «Эвертон» выкупил бельгийца за 28 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы вернуть игрока, заплатив за трансфер 70 миллионов фунтов стерлингов.