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  • Журналист Sky Sport: «Вопрос с переходом Лукаку в «Челси» практически решен»

Журналист Sky Sport: «Вопрос с переходом Лукаку в «Челси» практически решен»

7 апреля 2017, 08:26
6

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси» в ближайшее трансферное окно. Он станет одним из тех футболистов, на которых главный тренер синих Антонио Конте готов сделать ставку в следующем сезоне.

«Я считаю, что ближайшим летом «Челси» совершит немало классных трансферов. Конте хочет, чтобы команда стала реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Что касается перехода Лукаку в «Челси», то вопрос практически решен. Кроме того, по информации английских СМИ, Алексис Санчес тоже станет игроком синих», – рассказал журналист Sky Sport Italia Массимо Марианелла.

В текущем сезоне Лукаку провел 30 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач. Он выступал за «Челси» в сезоне-2011/12. В 2014 году «Эвертон» выкупил бельгийца за 28 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы вернуть игрока, заплатив за трансфер 70 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Эвертон Челси Санчес Алексис Лукаку Ромелу Конте Антонио
Комментарии (6)
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ЧИНГИСХАН 90
1491547208
Санчес, Коста, Лукаку, Азар если они в будет играть в Челси то тогда точно могут выиграть Лига Чемпионов!!!
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talgatnurzhanov2006
1491555547
лучше бы присмотрели подмену мозесу и алонсо да и терри не молодеет а замены нет, молодежь нынче тоже не та.
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Аристократ Олжик
1491578740
По прежнему считаю, что Косту надо менять на Кейна, а еще к Кейну взять Лукаку, Санчеса (или Гризманна), Антонио, ван Дейка и классно было бы взять и Видаля и Вайгль.
А вообще, что мне нравится в Конте, то что он во времена тренерства в Юве, у него в команде пребывало до 30 игроков, из которых 15 железно претендовали на стартовый состав, и еще 5, которые сидели на скамейке, их назвать игрокими низкого уровня, язык не поворачивался . . .
Вот чего не хватает Челси последние годы. Длинная скамейка, при чем так, чтобы со скамейки могли выйти игроки, не сильно уступающие по таланту и мастерству, стартовым 11и . . . Два три игроки стартового состава должны чувствовать безопасность за свое место в составе, остальные должны ощущать дыхание конкурента даже с трибуны (то есть если конкурент на позицию, не попадет в заявку).
Эта троица на данный момент Канте, Алонсо и Азар. Аспиликуэта в центре отстой, а как латераля, я его не представляю себе. Луиз это по прежнему пародия на центр бека, последние матчи показывают, что он лишь везунчик, а как только реально опасные моменты создают соперники, Луиза нет. Кэйхиллу надо стать напом, он голов забивает чаще, чем занимается основной работой. У Куртуа мало работы и много пропущенных 3-4 удара за матч по его воротам, и он обязательно один да пропустит. Матич свой уровень и надежность растерял. Фабрегас как Озил, есть настр играю, нет настра не играю. Виллиан проиграл конкуренцию Педро. Педро на будущий сезон в основу так себе, а вот в запасные пойдет. А Коста . . . уж лучше перестраховаться, а то опять в Китай захочет зимой.
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Вамфири
1491659253
с возвращением блудного сына)))
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Berikosha
1491667544
хороший игрок
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