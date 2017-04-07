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    Иско: «Фотография с чипсами «Барселоны» ничего не значит»

    Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал фотографию с чипсами «Барселоны», которую он выложил на своей странице в Instagram. Напомним, что из-за негативной реакции болельщиков мадридского клуба футболист удалил снимок, а позднее загрузил снова, но уже без символики каталонской команды.

    Ранее сообщалось, что испанский хавбек может перейти из «Реала» именно в «Барселону»

    «Я не собираюсь переходить в «Барселону». Это фото означает, что мы всего лишь хотели съесть чипсы. Кстати, я их даже не пробовал. Просто мои друзья таким образом решили устроить мне проблемы», – заявил Иско.

    Источник: Twitter

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    07.04.2017 01:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 7 апреля 2017, 12:19

      друзья потролили, а СМИ высосали "желтуху"

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