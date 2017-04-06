Иско сфотографировался с чипсами «Барселоны»

Полузащитник «Реала» Иско на своей странице в Instagram выложил фотографию, где он запечатлен с чипсами «Барселоны». Отметим, что из-за негативной реакции болельщиков мадридского клуба снимок был удален, а позднее загружен снова, но уже без символики каталонской команды.

Отметим, что из-за недостатка игрового времени Иско может перейти из «Реала» именно в «Барселону». При этом ранее сообщалось, что мадридский клуб предложил 24-летнему испанцу новый контракт.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за сливочных в Примере 24 матча, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевых паса.