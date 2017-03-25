«Реал» предложил Иско новый контракт

«Реал» предложил хавбеку Иско продлить соглашение. Действующий контракт истекает в июне следующего года и руководство сливочных готово заключить новый договор сроком до лета 2024 года. Зарплата 24-летнего игрока при этом возрастет до 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в «Барселоне», однако сам футболист данную информацию не подтвердил.

В нынешнем сезоне Иско принял участие в 30-ти матчах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.