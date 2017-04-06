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  • РФС будет дальше поддерживать Черчесова на посту главного тренера сборной России

РФС будет дальше поддерживать Черчесова на посту главного тренера сборной России

6 апреля 2017, 17:22
25

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация продолжит оказывать поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. По словам функционера, его все устраивает в нынешней работе российского специалиста.

Напомним, под руководством Черчесова, который возглавил национальную команду в августе 2016 года, сборная России провела семь матчей (две победы, две ничьи и три поражения).

«Встретились с Черсесовым, подвели итог его работы на данный момент. Он проинформировал о своем видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше.

Мы будем его поддерживать. Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (25)
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макс438
1491488806
Пусть тогда и за результаты сборной головой отвечают
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acer2003
1491489020
Это понятно ! Сами недавно назначили.... Стыдуха признать,что облажались
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ArReal
1491492231
Пока этот тандем будет возле сборной - не видать нам ничего хорошего...Мутко - это не фамилия-это диагноз нашего футбола и спорта в целом...
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ПсеФдоним
1491493761
Какой же это все-таки пи...дец, ребята!
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ПсеФдоним
1491493865
У нас Самедов лидером сборной стал, после этого вообще о чем идти речь может?
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polt
1491493924
И занимает 61 место в рейтинге ФИФА."Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше." Где движение вперед. Пока только все назад скатываемся. А время уходит. Обоих пора в отставку из-за отсутствия положительных результатов, но кто их тронет!!!
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Аид666
1491494031
поддерживает, как ЕдРо мишку.... все равно его не брошу, потому что он "хороший"...
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Ral13
1491496796
Движение вперёд? Что-то я этого не вижу, то-ли ослеп, то-ли с головой не то...
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ВЛАДИВОСТОК
1491498673
Поддерживать то можно..........но толк то будет ??? Хочется не позора а нормальной игры.....конечно можно и проиграть но главное как , если в борьбе и яркой игре , то я думаю будут уважать а если , извините как в штаны навалить......то это уже другой разговор......
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alex1951
1491498844
.....видение и понимание.....совсем ,как Горбатый ботает,тот Союз просрал с такими же словами, и еще )))) ,,футбол из май харт,, ,в заднице он у тебя ,а не в харте.....инглищ выучил чебурашка?
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