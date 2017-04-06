Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС будет дальше поддерживать Черчесова на посту главного тренера сборной России

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация продолжит оказывать поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. По словам функционера, его все устраивает в нынешней работе российского специалиста.

    Напомним, под руководством Черчесова, который возглавил национальную команду в августе 2016 года, сборная России провела семь матчей (две победы, две ничьи и три поражения).

    «Встретились с Черсесовым, подвели итог его работы на данный момент. Он проинформировал о своем видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше.

    Мы будем его поддерживать. Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      Tdutybq 22 10 апреля 2017, 07:29

      Провалим обязательно 2018 и ничего не сделаешь.
      Если чудо-президент снимет Мутко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 апреля 2017, 11:36

      ... дальше поддерживать Черчесова на посту главного тренера сборной России ... до того момента, пока терпеть это безобразие будет уже невозможно. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 апреля 2017, 22:42

      Бердыева пока не совсем поздно!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 6 апреля 2017, 20:19

      Специалистов и болельщиков не устраивает, а Мутко устраивает. Следующей весной Капелло за СТО ТЫСЯЧ МИЛЛИОНОВ пригласят, попилят деньги и тогда все в Италию свалят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 апреля 2017, 20:14

      .....видение и понимание.....совсем ,как Горбатый ботает,тот
      Союз просрал с такими же словами,
      и еще ))))
      ,,футбол из май харт,, ,в заднице он у тебя ,а не в харте.....инглищ выучил чебурашка?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 апреля 2017, 20:11

      Поддерживать то можно..........но толк то будет ??? Хочется не позора а нормальной игры.....конечно можно и проиграть но главное как , если в борьбе и яркой игре , то я думаю будут уважать а если , извините как в штаны навалить......то это уже другой разговор......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 апреля 2017, 19:51

      А куда им деваться,
      Если уж пришлось обос.аться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 апреля 2017, 19:39

      Движение вперёд? Что-то я этого не вижу, то-ли ослеп, то-ли с головой не то...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 апреля 2017, 18:53

      поддерживает, как ЕдРо мишку.... все равно его не брошу, потому что он "хороший"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 6 апреля 2017, 18:52

      И занимает 61 место в рейтинге ФИФА."Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше." Где движение вперед. Пока только все назад скатываемся. А время уходит. Обоих пора в отставку из-за отсутствия положительных результатов, но кто их тронет!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > polt 6 апреля 2017, 19:55

      Только снайпер.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11