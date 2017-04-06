РФС будет дальше поддерживать Черчесова на посту главного тренера сборной России

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация продолжит оказывать поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. По словам функционера, его все устраивает в нынешней работе российского специалиста.

Напомним, под руководством Черчесова, который возглавил национальную команду в августе 2016 года, сборная России провела семь матчей (две победы, две ничьи и три поражения).

«Встретились с Черсесовым, подвели итог его работы на данный момент. Он проинформировал о своем видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше.

Мы будем его поддерживать. Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед», – сказал Мутко.