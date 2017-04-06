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  • «Анжи» перечислил 1,4 миллиона в фонд помощи пострадавшим в метро Санкт-Петербурга

«Анжи» перечислил 1,4 миллиона в фонд помощи пострадавшим в метро Санкт-Петербурга

6 апреля 2017, 13:34
8

«Анжи» перечислил 1 миллион 400 тысяч рублей в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургском метрополитене в результате взрыва в одном из вагонов погибло 14 человек, более 50-ти пострадали.

«Данную инициативу поддержали все сотрудники клуба, игроки и тренерский штаб. Единогласно было принято решение перечислить свой дневной заработок в пользу пострадавших в терактах. Мы всячески осуждаем бесчеловечные действия террористов. «Анжи» выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта», – сказал Абдулаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Анжи
Комментарии (8)
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Чеба
1491474967
Неожиданно! РЕСПЕКТ!!!!!!!!!
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SeniorMoroz91
1491476365
Даги молодцы...а интересно Зенит перечислил?
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Александр Домаза
1491477891
молодцы
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David_Fio
1491496001
Те самые которых в питере именуют "чурками" проявили сознательность по отношению к питеру!
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