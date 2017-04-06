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    «Анжи» перечислил 1,4 миллиона в фонд помощи пострадавшим в метро Санкт-Петербурга

    «Анжи» перечислил 1 миллион 400 тысяч рублей в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

    Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургском метрополитене в результате взрыва в одном из вагонов погибло 14 человек, более 50-ти пострадали.

    «Данную инициативу поддержали все сотрудники клуба, игроки и тренерский штаб. Единогласно было принято решение перечислить свой дневной заработок в пользу пострадавших в терактах. Мы всячески осуждаем бесчеловечные действия террористов. «Анжи» выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта», – сказал Абдулаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.04.2017 13:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 апреля 2017, 19:26

      Те самые которых в питере именуют "чурками" проявили сознательность по отношению к питеру!

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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 6 апреля 2017, 14:24

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 6 апреля 2017, 13:59

      Даги молодцы...а интересно Зенит перечислил?

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      Рейтинг: +415

      Влад-20 > SeniorMoroz91 6 апреля 2017, 14:03

      по первой части выступления, ты зря так, ведь оценивается поступок.

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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 > Влад-20 6 апреля 2017, 14:08

      ну я говорю что молодцы...мне просто интересно...за зенит

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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 > lra 6 апреля 2017, 21:17

      Ну да равные по уровню инфраструктуру ФК Калуга и Зенит Санкт-Петербург...Калуга тоже Халков всяких за 100500 млн покупает...чего б питеру не помочь...для сведения Один халк стоит больше чем весь клуб с нашим стадионом

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      Рейтинг: +581

      Чеба 6 апреля 2017, 13:36

      Неожиданно! РЕСПЕКТ!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +581

      Чеба > lra 6 апреля 2017, 14:13

      А почему из Тюменской Тюмени не перечислили? Они что не люди что-ли?

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