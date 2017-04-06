Иньеста: «Нужно побеждать «Реал» в Мадриде, чтобы претендовать на титул»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста знает секрет того, как удачно завершить сезон и выиграть все турниры, в которых до сих пор участвует его команда.

«Мы уступили «Депортиво» и поделили очки с «Лас-Пальмосом». Теперь нам нужно побеждать «Реал» на выезде, чтобы рассчитывать на победу в чемпионате Испании.

Что касается меня, то не самый простой период в этом сезоне для меня уже прошел, я доволен своей игрой и прогрессом клуба. Вообще этот сезон складывает странным образом. Причин тому много, но сейчас я набрал форму. Надеюсь, что проведу оставшиеся матчи на том же уровне.

На данный момент мы все еще не вылетели ни из одного турнира, но можем остаться без трофеев, если не сможем провести концовку сезона правильно», – сказал Иньеста.

После 30 туров «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидирующего «Реала» составляет два очка, но у мадридцев есть игра в запасе.