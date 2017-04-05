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    Источник: Кришито продлит контракт с «Зенитом» до 2020 года

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито продолжит выступать за петербургский клуб. По информации источника, 30-летний итальянец подпишет с сине-бело-голубыми новый контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года. Действующее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

    Сообщается, что по новому контракту зарплата футболиста останется на прежнем уровне. Также отмечается, что договоренность между сторонами уже достигнута.

    Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В нынешнем сезоне защитник провел за петербургский клуб в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФАН

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    05.04.2017 19:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 6 апреля 2017, 13:14

      Абсолютно правильный выбор. Если есть возможность быть в основе и играть в приличной команде, нужно этой возможностью пользоваться. В ином варианте Китай или полирование скамейки запаса какой нибудь Реджины собственным задом. Браво, Мимо. Поздравляю.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 апреля 2017, 03:06

      Кришито хорош!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 апреля 2017, 20:03

      МИМО талисман.

      3
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 5 апреля 2017, 19:51

      Правильно. Х...............ли тут говорить.

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet > Юрэс 5 апреля 2017, 19:56

      Отличный левый защитник

      2
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