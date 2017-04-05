Источник: Кришито продлит контракт с «Зенитом» до 2020 года

Защитник «Зенита» Доменико Кришито продолжит выступать за петербургский клуб. По информации источника, 30-летний итальянец подпишет с сине-бело-голубыми новый контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года. Действующее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

Сообщается, что по новому контракту зарплата футболиста останется на прежнем уровне. Также отмечается, что договоренность между сторонами уже достигнута.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В нынешнем сезоне защитник провел за петербургский клуб в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.