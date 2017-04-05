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Источник: Кришито продлит контракт с «Зенитом» до 2020 года

5 апреля 2017, 19:33
5

Защитник «Зенита» Доменико Кришито продолжит выступать за петербургский клуб. По информации источника, 30-летний итальянец подпишет с сине-бело-голубыми новый контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года. Действующее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

Сообщается, что по новому контракту зарплата футболиста останется на прежнем уровне. Также отмечается, что договоренность между сторонами уже достигнута.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В нынешнем сезоне защитник провел за петербургский клуб в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (5)
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Юрэс
1491411083
Правильно. Х...............ли тут говорить.
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shinnik
1491411795
МИМО талисман.
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Zeff
1491437215
Кришито хорош!
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neveldomha
1491473658
Абсолютно правильный выбор. Если есть возможность быть в основе и играть в приличной команде, нужно этой возможностью пользоваться. В ином варианте Китай или полирование скамейки запаса какой нибудь Реджины собственным задом. Браво, Мимо. Поздравляю.
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