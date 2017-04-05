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    Лимит на легионеров «10+15» будет принят к сезону-2018/19

    РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящей 8 апреля конференции РФС в рамках «Стратегии-2030». Она была принята за основу развития футбола в России на срок до 2030 года.

    «До чемпионата мира лимит меняться не будет – в следующем сезоне останется текущий формат «6+5». Об этом просили и клубы. В «Стратегии» мы просили отобразить лимит «10+15». Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича (решение о введении нового лимита было принято в декабре 2014 года).

    Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат «10+15», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Напомним, что лимит «10 легионеров плюс 15 россиян в заявке» не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле. Сейчас же на поле могут находиться максимум шесть легионеров, при этом ограничения в заявке нет.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2017 11:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +18

      vasily52 5 апреля 2017, 17:50

      Предлагаемый вариант (10+15) окончательно уничтожит отечественный футбол. Одумайтесь, выкормыши глобализма! Наглядный пример Англия, где ее сборная? Правильно - в жопе, аж с 60-х! А начинала премьер-лига всего лишь с дв
      ух легионеров...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 апреля 2017, 15:22

      Блеать, а что мешало это дело принять, когда и хотели? К ЧМ-2018 был бы уже виден основной результат! Так нет же, Мутко зассал, что будет мол мало россиян играть, рисково за свою ..опу стало и решил подсобить президенту чтобы он эту лавочку помог получше прикрыть. Тогда ведь это был вопрос решённый на 95%, но в самый последний момент всё прикрыли из-за Мутко и его ссыкливости... 4 года в пезду...

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 апреля 2017, 13:27

      очередная вакханалия... тот кто хочет играть, и развиваться в профессиональном плане-тот и без лимита и с лимитом будет игру показывать! было бы желание, как говориться..

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 апреля 2017, 12:38

      С декабря 2014 года яйца коты тянут? Вот если бы это именно тогда сделали, то в 2018 могли бы уже не то чтобы прям уж новых футболистов в сборной увидеть, а могли бы уже совсем другое отношения от них добиться.
      Появились те, которым на лавке не захотели бы сидеть и начали честно конкурировать с легионерами, развиваться, биться на поле и вгрызаться за предоставленный шанс.
      А так да 2018 ЧМ уже потерян безвозвратно и мы уже не увидим в нашей сборную желания и самоотдачу на уровне той же Исландии.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 5 апреля 2017, 12:14

      Вот, заладили, лимит-не лимит, 10-15, 6-5, 7-4, 0-11, как коэффициент у букмекеров. Мы что, первый раз лимит отменяем? Существует множество мудрых присказок на эту тему. Народная:"А вы, друзья, как не садитесь - всё в футболисты не годитесь"; математическая:"От перемены мест слагаемых, сумма не меняется".

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Vratarь 5 апреля 2017, 12:27

      Смысл в то, что условные Кокорины, Дзагоевы, Глушаковы и т.п. не будут получать высокие з/п, т.к. на их место можно приобрести легионера ,который составит им конкуренцию за меньшие деньги, а значит эти футболисты уже не будут сидеть, в условных Зените, ЦСКА и Спартаке, на жирных контрактах и не боятся за место в основе!!! Им придется доказывать свой уровень на тренировках, либо переезжать в за границу( ТОП-5 чемпионатов Европы в средние клубы)

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > splint1989 5 апреля 2017, 12:31

      Куда их кстати и зовут, Севилья, Вильярреал, Сельта, Лацио, Фиорентина, Шальке, Доруссия(обе), Эвертон, Сток Сити и прочие список можно до бесконечности продолжать, все клубы которые не входят в топ сильнейших своих чемпионатов

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > splint1989 5 апреля 2017, 16:29

      Не, не поедут. Срежут контракты в три-четыре раза, но не поедут. Будут на лавке сидеть за "поллимона", но ломать ноги в Европе за 700 тысяч не поедут. Вот в чём дело-то. Уровень зарплаты за десять лет так подняли, что произошла девальвация усилий на поле. И чего делать - я не понимаю. В параллели с финансами - необходимо объявлять дефолт. Боле ничего

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > Vratarь 5 апреля 2017, 16:54

      Да, и что я говорю:"Не поедут". Они уже давным-давно не едут. Аршавин:" Я на лавке в Европе посижу, а чё - капает монета. Или в Казахстан поеду, там, ведь, серьёёёзный чемпионат, и монета капает"; Сычёв:"Я лучше в КВН поиграю", а, ведь, парень начал карьеру с гола на чемпионате мира; Пименов: кто помнит эту восходящую звезду времён Аршавина - в 27 лет что ли карьеру завершил, потому что живот вырос во всех смыслах.

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Vratarь 5 апреля 2017, 18:47

      тем кому уже 25 может быть ,а те кому 20-22 Головин Миранчук??? Они вполне могут уехать в Европу

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      Рейтинг: +73

      gak71 5 апреля 2017, 12:05

      Лишь бы это в итоге произошло.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 апреля 2017, 11:44

      Вот тогда и будет нормальная конкуренция

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 апреля 2017, 11:39

      Нежели ??? МуДко прозрел ?! Последние выступления сборной подтолкнули ! Толи ещё будет...

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