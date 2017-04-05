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Лимит на легионеров «10+15» будет принят к сезону-2018/19

5 апреля 2017, 11:32
13

РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящей 8 апреля конференции РФС в рамках «Стратегии-2030». Она была принята за основу развития футбола в России на срок до 2030 года.

«До чемпионата мира лимит меняться не будет – в следующем сезоне останется текущий формат «6+5». Об этом просили и клубы. В «Стратегии» мы просили отобразить лимит «10+15». Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича (решение о введении нового лимита было принято в декабре 2014 года).

Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат «10+15», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что лимит «10 легионеров плюс 15 россиян в заявке» не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле. Сейчас же на поле могут находиться максимум шесть легионеров, при этом ограничения в заявке нет.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (13)
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acer2003
1491381550
Нежели ??? МуДко прозрел ?! Последние выступления сборной подтолкнули ! Толи ещё будет...
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Asbjorn
1491381891
Вот тогда и будет нормальная конкуренция
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gak71
1491383121
Лишь бы это в итоге произошло.
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Vratarь
1491383645
Вот, заладили, лимит-не лимит, 10-15, 6-5, 7-4, 0-11, как коэффициент у букмекеров. Мы что, первый раз лимит отменяем? Существует множество мудрых присказок на эту тему. Народная:"А вы, друзья, как не садитесь - всё в футболисты не годитесь"; математическая:"От перемены мест слагаемых, сумма не меняется".
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FanatSerj
1491385107
С декабря 2014 года яйца коты тянут? Вот если бы это именно тогда сделали, то в 2018 могли бы уже не то чтобы прям уж новых футболистов в сборной увидеть, а могли бы уже совсем другое отношения от них добиться. Появились те, которым на лавке не захотели бы сидеть и начали честно конкурировать с легионерами, развиваться, биться на поле и вгрызаться за предоставленный шанс. А так да 2018 ЧМ уже потерян безвозвратно и мы уже не увидим в нашей сборную желания и самоотдачу на уровне той же Исландии.
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Д Альбертини
1491388075
очередная вакханалия... тот кто хочет играть, и развиваться в профессиональном плане-тот и без лимита и с лимитом будет игру показывать! было бы желание, как говориться..
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ivanthebest
1491394944
Блеать, а что мешало это дело принять, когда и хотели? К ЧМ-2018 был бы уже виден основной результат! Так нет же, Мутко зассал, что будет мол мало россиян играть, рисково за свою ..опу стало и решил подсобить президенту чтобы он эту лавочку помог получше прикрыть. Тогда ведь это был вопрос решённый на 95%, но в самый последний момент всё прикрыли из-за Мутко и его ссыкливости... 4 года в пезду...
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vasily52
1491403821
Предлагаемый вариант (10+15) окончательно уничтожит отечественный футбол. Одумайтесь, выкормыши глобализма! Наглядный пример Англия, где ее сборная? Правильно - в жопе, аж с 60-х! А начинала премьер-лига всего лишь с дв ух легионеров...
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