Лимит на легионеров «10+15» будет принят к сезону-2018/19

РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящей 8 апреля конференции РФС в рамках «Стратегии-2030». Она была принята за основу развития футбола в России на срок до 2030 года.

«До чемпионата мира лимит меняться не будет – в следующем сезоне останется текущий формат «6+5». Об этом просили и клубы. В «Стратегии» мы просили отобразить лимит «10+15». Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича (решение о введении нового лимита было принято в декабре 2014 года).

Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат «10+15», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что лимит «10 легионеров плюс 15 россиян в заявке» не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле. Сейчас же на поле могут находиться максимум шесть легионеров, при этом ограничения в заявке нет.