Конте хочет пригласить итальянского помощника в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте планирует пригласить в команду итальянского специалиста, который займет место Стива Холланда. Он переберется на работу в сборную Англии к Гарету Саутгейту по окончании сезона-2016/17 в качестве помощника.

Известно, что Конте рассчитывает пригласить на вакантную должность итальянца, но в руководстве «Челси» готовы рассмотреть только английского специалиста. Стоит отметить, что сейчас клуб ведет с Антонио Конте переговоры о продлении контракта.