Жулиано: «Бразилия по ходу турнира смогла кардинально измениться»

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться его национальной команде на пути к выходу в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Он отметил, что смена тренера и серьезные перемены в команде пошли только на пользу.

– Нам же хотелось завоевать путевку на чемпионат мира-2018 как можно скорее. Вы знаете, что на определенном этапе турнира в нашей команде произошли серьезные перемены, сменился главный тренер. После этого значительно улучшились и обстановка, и игра – пошли победы. Ну а отобраться первыми – это просто здорово.

– А ведь после плохого старта пошли разговоры, что Бразилия в кризисе и впервые в истории может не попасть на чемпионат мира.

– Начали мы действительно неважно. Был момент, когда нас нещадно критиковали болельщики, пресса, специалисты. Да и внутри коллектива обстановка сложилась не лучшая. Тем ценнее, что по ходу турнира мы смогли кардинально измениться.