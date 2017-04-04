Энрике удивлен постоянной критикой в адрес «Ювентуса»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением об игре «Ювентуса» в матче Серии А против «Наполи». Напомним, туринцы будут противостоять каталонскому клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Ювентус» – это прекрасная команда. Мне странно слышать постоянную критику в адрес этого клуба. Матч против «Наполи» был сложным, но «Юве» смог забить в самом начале. Да, им было сложно забрать после этого мяч, но стоит помнить, что «Наполи» – одна из лучших команда мира по владению мячом. «Ювентус» – крайне серьезный соперник. Они очень мобильны. С «Наполи» это одна команда, а с нами, я уверен, будет совсем другая. В Италии просто слишком любят критиковать», – сказал специалист.

Матч «Ювентус» – «Барселона» состоится 11 апреля в Италии.