УЕФА намерен платить небогатым клубам за трансферы воспитанников

Член исполнительного комитета УЕФА Франтишек Лауринец заявил, что организация намерена усовершенствовать схему выплат небогатым клубам за трансферы своих воспитанников. По его словам, в данной области имеются некоторые проблемы, требующие решения.

«Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12-ти до 23-х лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить», – подчеркнул Лауринец.

Во вторник, 4 апреля, в столице Финляндии Хельсинки состоялось заседание исполкома УЕФА.