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    УЕФА намерен платить небогатым клубам за трансферы воспитанников

    Член исполнительного комитета УЕФА Франтишек Лауринец заявил, что организация намерена усовершенствовать схему выплат небогатым клубам за трансферы своих воспитанников. По его словам, в данной области имеются некоторые проблемы, требующие решения.

    «Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12-ти до 23-х лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить», – подчеркнул Лауринец.

    Во вторник, 4 апреля, в столице Финляндии Хельсинки состоялось заседание исполкома УЕФА.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2017 13:10
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