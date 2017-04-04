Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мбаппе: «Монако» может выиграть Лигу чемпионов, нет ничего невозможного»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе заявил, что монегаскам по силам победить в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По словам 18-летнего игрока, нет ничего невозможного.

    «Сможет ли «Монако» выиграть Лигу чемпионов? Мы в четвертьфинале, и мы выбили «Манчестер Сити». Конечно, это возможно. Если все наши игроки выложатся на 100 процентов, то это вполне реально», – сказал Мбаппе.

    Напомним, в 1/8 финала «Монако» по сумме двух матчей переиграл «Манчестер Сити» (3:5; 3:1). В четвертьфинале подопечные Леонарду Жардима встретятся с дортмундской «Боруссией». Первый поединок состоится во вторник, 11 апреля. Ответный – ровно через неделю.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 12:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +473

      Серега М. 4 апреля 2017, 12:15

      Монако конечно играет хорошо, но выиграть им лигу чемпионов пока нереально...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11