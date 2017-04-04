Мбаппе: «Монако» может выиграть Лигу чемпионов, нет ничего невозможного»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе заявил, что монегаскам по силам победить в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По словам 18-летнего игрока, нет ничего невозможного.

«Сможет ли «Монако» выиграть Лигу чемпионов? Мы в четвертьфинале, и мы выбили «Манчестер Сити». Конечно, это возможно. Если все наши игроки выложатся на 100 процентов, то это вполне реально», – сказал Мбаппе.

Напомним, в 1/8 финала «Монако» по сумме двух матчей переиграл «Манчестер Сити» (3:5; 3:1). В четвертьфинале подопечные Леонарду Жардима встретятся с дортмундской «Боруссией». Первый поединок состоится во вторник, 11 апреля. Ответный – ровно через неделю.