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    Широков: «Зенит» набирает кондиции, «Спартаку» некогда расслабляться»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высоко оценил игру петербургского клуба в матче 21-го тура российской Премьер-лиги против «Рубина» (2:0). По мнению Широкова, сине-бело-голубые способны оказать конкуренцию «Спартаку» в борьбе за чемпионство.

    «Не сказал бы, что «Рубин» был слаб. «Зенит» сыграл в свою игру и решил исход матча в течение десяти минут. Даже удаление Юсупова в концовке никак не повлияло на уверенность питерцев.

    Отлично, что «Зенит» набирает кондиции. Значит, впереди нас ждет интрига в чемпионате – «Спартаку» некогда расслабляться. В апреле нас ожидает ряд интереснейших матчей, которые могут назвать нам чемпиона или наоборот закрутить интригу так, что победителя мы узнаем только в 30-м туре», — сказал Широков.

    Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2017 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 4 апреля 2017, 16:11

      Осталось совсем немного до развязки!

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