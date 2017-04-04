Широков: «Зенит» набирает кондиции, «Спартаку» некогда расслабляться»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высоко оценил игру петербургского клуба в матче 21-го тура российской Премьер-лиги против «Рубина» (2:0). По мнению Широкова, сине-бело-голубые способны оказать конкуренцию «Спартаку» в борьбе за чемпионство.

«Не сказал бы, что «Рубин» был слаб. «Зенит» сыграл в свою игру и решил исход матча в течение десяти минут. Даже удаление Юсупова в концовке никак не повлияло на уверенность питерцев.

Отлично, что «Зенит» набирает кондиции. Значит, впереди нас ждет интрига в чемпионате – «Спартаку» некогда расслабляться. В апреле нас ожидает ряд интереснейших матчей, которые могут назвать нам чемпиона или наоборот закрутить интригу так, что победителя мы узнаем только в 30-м туре», — сказал Широков.

Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.