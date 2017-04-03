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  • Боярский: «Дзюба высказался остро по отношению к болельщикам, но я уважаю его за такое мужское мнение»

Боярский: «Дзюба высказался остро по отношению к болельщикам, но я уважаю его за такое мужское мнение»

3 апреля 2017, 13:48
33

Народный артист России и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что нападающий петербуржцев Артем Дзюба поступил в большей степени правильно, высказав жесткое мнение по поводу болельщиков после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0). По словам актера, в подобных ситуациях лучше быть резким, нежели лояльным.

– Дзюба и Кокорин молодцы, выглядели убедительно, играли на подъеме. Да, было много промашек, и счет 2:0 – небольшой. Во втором тайме надо было забивать еще несколько раз. А «Рубин» пока сыроват. «Зенит», можно сказать, сыграл на классе.

– Как отнеслись к жестким словам Дзюбы в адрес болельщиков?

– Артем высказался довольно остро. Таким же был и Широков. Гладить их по голове за это не стоит, они заслуживают того, чтобы к ним относились достаточно критично. Футболисты не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение, это лучше, чем оно было бы лояльным.

– Как быть болельщикам, ведь каждый станет проецировать слова Дзюбы на себя?

– С юмором. Для меня ничего страшного в словах Артема нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (33)
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Nikiforof
1491217817
Относится к нам критично!!!!!!!!! Да ты охерел что ли каналья! Мы толстопузые с пивом на диване люди имеем право обсуждать и политику и футбол и тебя в том числе. И с нашим мнение придется считаться. Когда проигрываете мы будем поносить вас последними словами, а в случае победы будем носить вас на руках... селяви так сказать. Ни какое это не мужское мнение, он просто балабол, говорит все подряд.
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kolyma999
1491219404
Думаю что многие из этих толстопузых с пивом у телевизора на поле были бы намного лучше Дзюбы.
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kolyma999
1491219943
И ещё.Нормальные мужики должны что то доказывать на поле,а не при раздачах интервью.
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Nesterenko
1491220366
Что в мнении Дзюбы уважительного?
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Диктор
1491221434
Пусть этот идиот сначала играть научится ,а не только забивать когда в него рикошетом попадают,а потом уже высказывается .Уважение нужно заслужить,а когда нет уважения глупо так высказываться.
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subbotaspartak
1491222194
Бздюба просто хамло, Жаль я в Сибири, не начистишь хайло.
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hunta
1491225491
Странно, с каких пор хамство считается "мужским поступком"..?
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ijgjr
1491227173
Если играешь нормально никто свистеть и хамить не будет - зритель деньги заплатил а ты артист - играй не фальшивь
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Мары
1491227253
Обалдеть. Полено ещё чего то заявляет. Сначала пусть научиться профессионально делать свою работу,а уж потом чего то заявлять.Доказывать надо делом, а не словами.Вот и вся разница между нашим и за бугорным футболистом.Там для болел играют, а у нас за зарплату.
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Liverpool#krasnodar
1491228333
Кого ебет какая у него зарплата хули вы не стали футболистами так же бы получали а то сидите диванные умники его деньги считаете
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