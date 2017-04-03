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    Боярский: «Дзюба высказался остро по отношению к болельщикам, но я уважаю его за такое мужское мнение»

    Народный артист России и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что нападающий петербуржцев Артем Дзюба поступил в большей степени правильно, высказав жесткое мнение по поводу болельщиков после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0). По словам актера, в подобных ситуациях лучше быть резким, нежели лояльным.

    – Дзюба и Кокорин молодцы, выглядели убедительно, играли на подъеме. Да, было много промашек, и счет 2:0 – небольшой. Во втором тайме надо было забивать еще несколько раз. А «Рубин» пока сыроват. «Зенит», можно сказать, сыграл на классе.

    – Как отнеслись к жестким словам Дзюбы в адрес болельщиков?

    – Артем высказался довольно остро. Таким же был и Широков. Гладить их по голове за это не стоит, они заслуживают того, чтобы к ним относились достаточно критично. Футболисты не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение, это лучше, чем оно было бы лояльным.

    – Как быть болельщикам, ведь каждый станет проецировать слова Дзюбы на себя?

    – С юмором. Для меня ничего страшного в словах Артема нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 13:48
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 3 апреля 2017, 22:47

      Ну а что тут героического,,,,просто хамство

      0
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      Рейтинг: +893

      Krics 3 апреля 2017, 22:05

      Дзюба такой же футболист, как и Боярский "народный артист".

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 апреля 2017, 19:30

      А я Боярского уже давно не уважаю! Так что его мнение в отношении Дзюбы меня не интересует! И пусть Дзюба радуется, что в него периодически попадают мячом и мяч рекошетит в ворота, а финты, и один в один кого-нибудь пройти-это у него никогда не получится! Так о каком классе можно говорить?

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 3 апреля 2017, 19:19

      а где тут боярский мужское мнение увидел? полено что то ляпнуло ,и в автобус за кордоном охраны,ему(дзюбишке) не заискивать надо,а играть нормально,тогда никто и слова не скажет

      1
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 17:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кого ебет какая у него зарплата хули вы не стали футболистами так же бы получали а то сидите диванные умники его деньги считаете

      -5
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 17:36

      Дзюба мы тебя узнали !!!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Nikiforof 3 апреля 2017, 20:03

      Это было смешно

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 17:03

      ли бы попиздеть, а на самом деле 99%кто пишет здесь комментарии это дилетанты которые смотрят футбол по телевизору и вообще не шарят

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 16:47

      Обалдеть.
      Полено ещё чего то заявляет.
      Сначала пусть научиться профессионально делать свою работу,а уж потом чего то заявлять.Доказывать надо делом, а не словами.Вот и вся разница между нашим и за бугорным футболистом.Там для болел играют, а у нас за зарплату.

      3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 апреля 2017, 16:46

      Если играешь нормально никто свистеть и хамить не будет - зритель деньги заплатил а ты артист - играй не фальшивь

      7
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      Рейтинг: +5113

      hunta 3 апреля 2017, 16:18

      Странно, с каких пор хамство считается "мужским поступком"..?

      9
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      Рейтинг: +294

      Мортус 3 апреля 2017, 15:41

      ИМХО реально надристал бы полные штаны перед хотя бы двумя толстопузами кривоногими тоже самое сказать. И еще. Разве можно по настоящему болеть за сборную, если в ней играют подобные сабжи?

      4
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