Боярский: «Дзюба высказался остро по отношению к болельщикам, но я уважаю его за такое мужское мнение»

Народный артист России и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что нападающий петербуржцев Артем Дзюба поступил в большей степени правильно, высказав жесткое мнение по поводу болельщиков после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0). По словам актера, в подобных ситуациях лучше быть резким, нежели лояльным.

– Дзюба и Кокорин молодцы, выглядели убедительно, играли на подъеме. Да, было много промашек, и счет 2:0 – небольшой. Во втором тайме надо было забивать еще несколько раз. А «Рубин» пока сыроват. «Зенит», можно сказать, сыграл на классе.

– Как отнеслись к жестким словам Дзюбы в адрес болельщиков?

– Артем высказался довольно остро. Таким же был и Широков. Гладить их по голове за это не стоит, они заслуживают того, чтобы к ним относились достаточно критично. Футболисты не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение, это лучше, чем оно было бы лояльным.

– Как быть болельщикам, ведь каждый станет проецировать слова Дзюбы на себя?

– С юмором. Для меня ничего страшного в словах Артема нет.