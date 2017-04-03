Зидан ждет продления контракта «Реала» с Иско

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил важность результата матча с «Алавесом», учитывая высокую загруженность календаря мадридцев в этом сезоне. Он подчеркнул, что рассчитывает на продление контракта с Иско, который стал важной частью команды.

«Мы понимаем, что нужно улучшить в нашей игре. Но играя через каждые три дня нельзя всегда показывать хороший футбол на протяжении всех 90 минут матча. Я считаю, что важнее показывать стабильность в результатах, что позволит добиться хороших вещей.

Первый тайм с «Алавесом» получился крайне интенсивным, а во втором – мы слишком часто стали терять мяч. Второй гол фактически поставил точку в матче.

Когда Иско играет хорошо, то и вся команда следует его примеру. Тем не менее, у меня есть 24 игрока, и все очень важны. Конечно, я хочу, чтобы Иско продлил контракт, потому что является важным игроком для «Реала», – сказал Зидан.

Матч 29-го тура испанской Примеры «Реал» – «Алавес» закончился со счетом 3:0.