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    Зидан ждет продления контракта «Реала» с Иско

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил важность результата матча с «Алавесом», учитывая высокую загруженность календаря мадридцев в этом сезоне. Он подчеркнул, что рассчитывает на продление контракта с Иско, который стал важной частью команды.

    «Мы понимаем, что нужно улучшить в нашей игре. Но играя через каждые три дня нельзя всегда показывать хороший футбол на протяжении всех 90 минут матча. Я считаю, что важнее показывать стабильность в результатах, что позволит добиться хороших вещей.

    Первый тайм с «Алавесом» получился крайне интенсивным, а во втором – мы слишком часто стали терять мяч. Второй гол фактически поставил точку в матче.

    Когда Иско играет хорошо, то и вся команда следует его примеру. Тем не менее, у меня есть 24 игрока, и все очень важны. Конечно, я хочу, чтобы Иско продлил контракт, потому что является важным игроком для «Реала», – сказал Зидан.

    Матч 29-го тура испанской Примеры «Реал» – «Алавес» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Реал»

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    03.04.2017 08:42
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