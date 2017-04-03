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    Аллегри остался доволен ничейным результатом игры с «Наполи»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри относит ничейный результат в выездном матче против «Наполи» к положительным. Он остался доволен как самим результатов, так и игрой своей команды.

    «В первом тайме мы играли неплохо, хорошо двигались, используя фланги, но, поведя в счете, позволили «Наполи» перехватить инициативу. Я знал еще до матча, что нас будут ждать трудности. В таких играх завоевываются титулы. Для этого нужно уметь набирать очки в гостях у соперников. Впереди нас ждут четыре домашних и четыре выездных матчей. Нужно провести их качественно.

    Нужно отдать должное моим игрокам. Они не могут доминировать в каждом матче и тем более не против такого «Наполи» на их поле. Для нас было главное вернуться домой с положительным результатом. Да, сегодня мы не показали свой лучший футбол, вечер выдался непростой, учитывая все, что окружало этот матч, но парни здорово со всем справились», – сказал Аллегри.

    Матч 30-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Ювентус» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Football Italia

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    03.04.2017 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 апреля 2017, 11:13

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