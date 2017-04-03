Аллегри остался доволен ничейным результатом игры с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри относит ничейный результат в выездном матче против «Наполи» к положительным. Он остался доволен как самим результатов, так и игрой своей команды.

«В первом тайме мы играли неплохо, хорошо двигались, используя фланги, но, поведя в счете, позволили «Наполи» перехватить инициативу. Я знал еще до матча, что нас будут ждать трудности. В таких играх завоевываются титулы. Для этого нужно уметь набирать очки в гостях у соперников. Впереди нас ждут четыре домашних и четыре выездных матчей. Нужно провести их качественно.

Нужно отдать должное моим игрокам. Они не могут доминировать в каждом матче и тем более не против такого «Наполи» на их поле. Для нас было главное вернуться домой с положительным результатом. Да, сегодня мы не показали свой лучший футбол, вечер выдался непростой, учитывая все, что окружало этот матч, но парни здорово со всем справились», – сказал Аллегри.

Матч 30-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Ювентус» закончился со счетом 1:1.