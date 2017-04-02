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    Гвардиола: «В Англии выход в Лигу чемпионов равносилен завоеванию трофея»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень английской Премьер-лиги.

    «Квалификация в Лигу чемпионов равносильна завоеванию трофея. Я не говорю, что ставлю это достижение выше Кубка Англии, просто в лиге слишком очень сильных команд. Конечно, мы хотим попасть в четверку, но за попадание в нее сейчас фактически борются шесть команд и даже «Эвертон», — сказал испанец.

    В 18:00 по московскому времени «Сити» примет «Арсенал» в матче 32 тура чемпионата Англии.

    24 апреля команды встретятся в рамках полуфинала Кубка Англии.

    Команда Гвардиолы занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.04.2017 17:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 2 апреля 2017, 19:57

      "просто в лиге слишком очень сильных команд" ахахха переводчик просто супер)))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 апреля 2017, 17:20

      а завоевание трофея что тогда??? Интересно он это говорил руководству МС когда уходил с баварии???

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