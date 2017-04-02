Гвардиола: «В Англии выход в Лигу чемпионов равносилен завоеванию трофея»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень английской Премьер-лиги.

«Квалификация в Лигу чемпионов равносильна завоеванию трофея. Я не говорю, что ставлю это достижение выше Кубка Англии, просто в лиге слишком очень сильных команд. Конечно, мы хотим попасть в четверку, но за попадание в нее сейчас фактически борются шесть команд и даже «Эвертон», — сказал испанец.

В 18:00 по московскому времени «Сити» примет «Арсенал» в матче 32 тура чемпионата Англии.

24 апреля команды встретятся в рамках полуфинала Кубка Англии.

Команда Гвардиолы занимает четвертую строчку в турнирной таблице.