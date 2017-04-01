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    Зидан: «Меня мало интересует, кто и что говорит о «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о ценностях мадридского клуба. Напомним, защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил с критикой в адрес игроков столичного клуба.

    «Эта тема сейчас на слуху. Но я хочу говорить о футболе. Мои мысли только о предстоящих играх. Поэтому меня мало интересует, кто и что там говорит о нашем клубе. Никто не может спорить в том, что мы великие. Не вижу смысла рассуждать, в чем ценности «Реала». Каждый скажет, что это великий клуб. Я думаю также», – сказал специалист.

    «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры.

    Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?

    Источник: AS

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    01.04.2017 16:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 2 апреля 2017, 08:41

      Правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 2 апреля 2017, 07:29

      Мужчина!!!

      0
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