Зидан: «Меня мало интересует, кто и что говорит о «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о ценностях мадридского клуба. Напомним, защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил с критикой в адрес игроков столичного клуба.

«Эта тема сейчас на слуху. Но я хочу говорить о футболе. Мои мысли только о предстоящих играх. Поэтому меня мало интересует, кто и что там говорит о нашем клубе. Никто не может спорить в том, что мы великие. Не вижу смысла рассуждать, в чем ценности «Реала». Каждый скажет, что это великий клуб. Я думаю также», – сказал специалист.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры.

Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?