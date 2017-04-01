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    Месси и Пике не помогут «Барселоне» в матче с «Гранадой»

    «Барселона» определилась с заявкой на выездной поединок 29-го тура Примеры с «Гранадой».

    В завтрашней встрече каталонцам не сможет помочь лидер атак Лионель Месси, вынужденный пропустить матч по причине перебора желтых карточек.

    Кроме того, сине-гранатовые не смогут рассчитывать на травмированных полузащитников Алейша Видаля и Арда Турана. Также пропустить игру с «насридами» и защитник Жерар Пике.

    «Гранада» и «Барселона» проведут свой матч в воскресенье, 2 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.04.2017 14:47
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 1 апреля 2017, 17:45

      а судья? Поможет?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      alextoga 1 апреля 2017, 15:09

      На ничейку можно расчитывать

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