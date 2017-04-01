Месси и Пике не помогут «Барселоне» в матче с «Гранадой»

«Барселона» определилась с заявкой на выездной поединок 29-го тура Примеры с «Гранадой».

В завтрашней встрече каталонцам не сможет помочь лидер атак Лионель Месси, вынужденный пропустить матч по причине перебора желтых карточек.

Кроме того, сине-гранатовые не смогут рассчитывать на травмированных полузащитников Алейша Видаля и Арда Турана. Также пропустить игру с «насридами» и защитник Жерар Пике.

«Гранада» и «Барселона» проведут свой матч в воскресенье, 2 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.