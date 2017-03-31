Моуринью: «Важны лишь те футболисты, которые могут играть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с травмами в английском клубе. Португальский специалист отметил, что не стоит обращать внимание на игроков, которые не могут играть.

«В сборной Англии травмы получили Джонс и Смоллинг. Они выбыли на долгий срок. Есть повреждение у Погба, но по нему ничего точно сказать не могу. Это все равно не важно. Важны лишь те футболисты, которые могут играть. У нас Эррера и Ибрагимович еще дисквалифицированы», – сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.