Иско просит ускорить время принятия решений видепомощниками арбитра

Полузащитник мадридского «Реала» Иско высказался за использование системы видепомощника арбитра, но пожелал ускорить время принятия решений.

«Я считаю все то хорошо, что идет на пользу футболу. Но следует ускорить время принятия решений, чтобы футболисты долго не пребывали в ожидании», – считает Иско.

Напомним, что данная система была опробована в недавнем товарищеском матче между сборными Франции и Испании (0:2). Благодаря ей арбитр встречи отменил гол французов, забитый из офсайда.