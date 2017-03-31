«Вест Хэм» не собирается увольнять Билича

Один из владельцев «Вест Хэма» Дэвид Голд опроверг слухи об уходе с поста главного тренера команды Славена Билича. По словам функционера, между лондоским клубом и специалистом нет никаких разногласий.

«Между руководством клуба и Биличем нет никаких разногласий. У нас было собрание, но там будущее тренера не обсуждалось. Он возглавляет наш клуб и всем нам это нравится. Да, он странный специалист, Но мне нравится его страсть. Хотел бы я видеть команду на два-три места выше в таблице? Конечно! Этого бы хотела любая команда, если не считать «Челси». Речь о новом контракте с Биличем не заходила. Но у него еще есть часть нынешнего сезона, а также следующая кампания», – сказал Голд в интервью AP.

Контракт Билича с клубом истекает летом 2018 года. «Вест Хэм» на данный момент находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.