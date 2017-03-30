Нападающий «Сандерленда» Уотмор спас жизни трем людям на отдыхе в Барбадосе

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес предоставил выходные нападающему Данкану Уотмору для восстановления от травмы крестообразных связок колена.

Во время морской прогулки на Барбадосе в катер Уотмора и его девушки Софи врезался катамаран с тремя пассажирами на борту, которые в результате столкновения оказались под водой. 23-летний футболист помог им вернуться на катер и остановил кровотечение одному из пострадавших с помощью футболки.

«Это было страшно. Рад, что приехал домой живым. Данкан помог всем вернуться на борт. Очень хороший поступок с его стороны», — прокомментировал инцидент пассажир катамарана.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Уотмор принял участие в 14 матчах «Сандерленда», не отметившись голами. «Черные коты» занимают последнюю строчку в турнирной таблице.