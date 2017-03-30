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Тимати намерен создать в Москве футбольный клуб

30 марта 2017, 09:40
39

Группа компаний Black Star российского рэппера Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство.

«Стартовые вложения в проект в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза. Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет – создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, «Москва» или «Строгино», мы пока не решили.

Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не «распил» государственных денег или «откаты» от высоких зарплат игроков», – рассказал соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов.

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал такую инициативу. Он отметил, что проект будет способствовать развитию массового и детско-юношеского футбола в стране.

«Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом. Для меня это важно, так как затрагивается массовый и детско-юношеский футбол. С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол. Также это позволит капитализировать футбол и сделать его финансово привлекательным.

Не обязательно, чтобы новый клуб создавался на платформе клуба «Строгино», хотя это было бы очень интересно. Я считаю, что в Москве созрела предпосылка для создания футбольного клуба, в котором будут играть выпускники московских школ. Такой клуб в будущем может продвинуться на серьезный спортивный уровень и станет центром притяжения всей футбольной общественности в Москве», – сказал Анохин.

Стоит отметить, что лейбл Black Star был создан в 2006 году.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (39)
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Чеба
1490856699
Удивляет меня этот паренёк в последнее время)
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LokoGoGo
1490857497
Огонь, клуб, куда уйдут Гилерме, Самедов, Стасик Лебамба, Одемвингие, ну и прочие русские "смугляне"
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Firevet
1490858002
Классная идея - тима с мозгами, с правильным подходом. Главное чтобы лозунг был не такой: У меня есть борода - не забью никогда)))
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Cant Stop
1490858055
забавно
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Юрбан-Зенит
1490858467
ФК Тантум-Верде
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Dimon013
1490859702
Тима, создай клуб в Сочи!!!! Там и погода, и стадион новый отличный!!! В ноябре, декабре и марте будем все матчи РФПЛ проводить в Сочи, Краснодаре и СПБ (у них теперь крытый теплый стадион)))))
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RedGreenHooligan
1490861422
оооо первыми трансферами клуба будут Кокорин и Мамаев)))
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Болельщик Реал Мадрида
1490866704
Я думаю, что даже у главного чеченца-татарина страны, не хватит активов и ресурсов для реализации данного проекта. В РФПЛ, космические затраты на зарплаты, перелеты игроков, содержания спортивных объектов. В лиге вращаются очень большие и не достойные этой лиге деньги. Если разобраться, то у всех так называемых топ-клубов лиги есть свои денежные мешки, которые вбухивают в них деньги и мне почему-то кажется, что прибыли они при этом совсем не получают. Телеправа на наш чемпионат не покупает никто, они никому просто-напросто не нужны. В еврокубках, тоже по большому мы ничего и никогда не показываем. Маркетинг просто провальный как и менеджмент. Атрибутику, экипировку и сувенирную продукцию тоже практически никто не покупает в России, а про Европу и говорить не хочется, потому, что там о существование наших клубов вообще никто не знает. Поэтому тут и встает логичный вопрос, чтобы все наши так называемые клубы делали если не сидели на подсосе у "Газпрома", "Лукойла", "ВТБ", "РЖД" и так далее. Я думаю, что без денег от народного достояния, уровень нашего чемпионата упал совсем ниже низшего. Хотя если Тимати, будет реализовывать этот проект с кем-то в холдинге, может, что-то и получиться. В противном случае ему срочно нужно становиться губернатором Чукотки и тогда приступать к реализации проекта.
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shinnik
1490873770
бредбляйоу
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subbotaspartak
1490878052
Вложить в детей, в святое дело, Берись певец за дело смело. Деньжата на детях отмыть, Ну - это можно и обмыть.
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