Тимати намерен создать в Москве футбольный клуб

Группа компаний Black Star российского рэппера Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство.

«Стартовые вложения в проект в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза. Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет – создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, «Москва» или «Строгино», мы пока не решили.

Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не «распил» государственных денег или «откаты» от высоких зарплат игроков», – рассказал соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов.

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал такую инициативу. Он отметил, что проект будет способствовать развитию массового и детско-юношеского футбола в стране.

«Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом. Для меня это важно, так как затрагивается массовый и детско-юношеский футбол. С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол. Также это позволит капитализировать футбол и сделать его финансово привлекательным.

Не обязательно, чтобы новый клуб создавался на платформе клуба «Строгино», хотя это было бы очень интересно. Я считаю, что в Москве созрела предпосылка для создания футбольного клуба, в котором будут играть выпускники московских школ. Такой клуб в будущем может продвинуться на серьезный спортивный уровень и станет центром притяжения всей футбольной общественности в Москве», – сказал Анохин.

Стоит отметить, что лейбл Black Star был создан в 2006 году.