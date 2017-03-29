Рабьо сожалеет, что видеоассистентов стали использовать так поздно

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Адриан Рабьо поддержал использование судьями видеоассистентов. Такая система была опробована во время товарищеского матча Франции с командой Испании (0:2).

«Эти видеотехнологии могли помочь «ПСЖ» в матче с «Барселоной» в недавнем противостоянии в Лиге чемпионов. Серьезно», – приводит слова Рабьо Get French Football.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» французы в Каталонии уступили со счетом 1:6. Пятый гол был забит Неймаром на 91-й минуте со спорного пенальти.