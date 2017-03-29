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  • Комбаров: «Матч с ивуарийцами мы разобрали, сделали выводы и в игре с Бельгией старались выполнить установку тренера»

Комбаров: «Матч с ивуарийцами мы разобрали, сделали выводы и в игре с Бельгией старались выполнить установку тренера»

29 марта 2017, 00:29
3

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров подвел итоги контрольного матча с Бельгией (3:3). По его словам, футболисты национальной команды сделали выводы после поражения от Кот-д’Ивуара (0:2). Также игрок отметил, что россияне способны демонстрировать более качественный футбол, чем в поединке с «красными дьяволами».

«В первом тайме мы много прижимались к своим воротам и мало создавали у чужих, поэтому не получалось. Во втором стали выше прессинговать соперника, и игра уже удалась. Матч с ивуарийцами мы разобрали, сделали выводы и сегодня старались выполнить установку тренера. Сзади нужно было играть внимательно с нюансами, как действовать в каждой зоне, ну и цепляться за подборы впереди. Команда у нас молодая, находится в стадии становления. Думаю, мы можем играть еще лучше.

В составе сборной Бельгии собраны отличные футболисты, которые играют в топ-клубах. Думаю, они могли прибавить и во втором тайме, но мы не дали им это сделать, хотя у них вышли на поле лидеры.

После игры с ивуарийцами у нас был деловой разговор в спокойном режиме. Тренер разобрал все моменты, указал на наши ошибки. В Краснодаре был свист, сегодня, по-моему, было наоборот. Мы после матча разговаривали и оценили поддержку трибун», – сказал Комбаров.

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Комбаров Дмитрий
Комментарии (3)
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RedWhiteFans2
1490737690
А куда ты пулял во втором там свои навесы , умник - рассуждающий????? Какие разборы матчей??? Свою игру разбери и все ..... Всю страну на уши ставишь, комментатор хренов.
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Болельщик Реал Мадрида
1490762271
Что он несет, что он несет! Какие вы выводы сделали? В воздухе, всю защиту перепрыгивали бельгийцы, проникающие передачи проходили одна за одной. Первый тайм обещал разгром и тут получите, забить два сборной Бельгии, у которой защита в основном предоставлена игроками топ-клубов АПЛ. Бельгия, просто позволила, закатить эти два мяча, чтобы до конца не убивать надежду болельщиков. Такой красивый стадион, столько людей пришло на матч, а эти "инвалиды" опять настроение болельщикам портили своей игрой. Подожди, посмотрим как будет, когда играть будите официальные матчи. Посмотрим как тогда против вас играть будут. Там они себе точно привозить и жалеть вас не будут!
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Chesn0k
1490769402
отскочили, а базарят, будто выиграли
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