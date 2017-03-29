Комбаров: «Матч с ивуарийцами мы разобрали, сделали выводы и в игре с Бельгией старались выполнить установку тренера»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров подвел итоги контрольного матча с Бельгией (3:3). По его словам, футболисты национальной команды сделали выводы после поражения от Кот-д’Ивуара (0:2). Также игрок отметил, что россияне способны демонстрировать более качественный футбол, чем в поединке с «красными дьяволами».

«В первом тайме мы много прижимались к своим воротам и мало создавали у чужих, поэтому не получалось. Во втором стали выше прессинговать соперника, и игра уже удалась. Матч с ивуарийцами мы разобрали, сделали выводы и сегодня старались выполнить установку тренера. Сзади нужно было играть внимательно с нюансами, как действовать в каждой зоне, ну и цепляться за подборы впереди. Команда у нас молодая, находится в стадии становления. Думаю, мы можем играть еще лучше.

В составе сборной Бельгии собраны отличные футболисты, которые играют в топ-клубах. Думаю, они могли прибавить и во втором тайме, но мы не дали им это сделать, хотя у них вышли на поле лидеры.

После игры с ивуарийцами у нас был деловой разговор в спокойном режиме. Тренер разобрал все моменты, указал на наши ошибки. В Краснодаре был свист, сегодня, по-моему, было наоборот. Мы после матча разговаривали и оценили поддержку трибун», – сказал Комбаров.

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