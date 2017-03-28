Мартинес выделил в составе сборной Росси Миранчука, заявив, что игрока ждет большое будущее

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после контрольного поединка с Россией (3:3) отметил в составе соперника хавбека Алексея Миранчука. По мнению специалиста, 21-летнего футболиста ожидает большое будущее.

Напомним, что полузащитник «Локомотива» вышел на поле на 72-й минуте и уже через две минуты отличился забитым мячом, сократив отставание россиян до одного мяча.

«В сборной России могу выделить Миранчука. Его ведь так зовут? Для меня он особенный. Ему 21 год, но его ждeт большое будущее. Что касается стадиона, то это лучшая арена, на которой мне доводилось работать за последнее время. Это поле было просто замечательным.

Хотел бы сыграть на ЧМ-2018 с Россией. Это значило бы, что мы попали на ЧМ-2018», – сказал Мартинес.

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