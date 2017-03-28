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  • Мутко: «Первый тайм матча с Бельгией разочаровал, а во втором у российских игроков появились желание, азарт и мысль»

Мутко: «Первый тайм матча с Бельгией разочаровал, а во втором у российских игроков появились желание, азарт и мысль»

28 марта 2017, 22:11
3

По мнению вице-премьера РФ и главы РФС Виталия Мутко, у сборной России не получилась игра в первом тайме контрольного матча с Бельгией (3:3). Тем не менее он подчеркнул, что во второй половине встречи российские футболисты продемонстрировали желание, азарт и мысль, благодаря чему добились ничьей.

«Первый тайм, возможно, немножко разочаровал по игре. Где-то пессимизм у нас появился, как будто продолжался матч с Кот-д'Ивуаром. Но замены были произведены. Во втором тайме было желание, азарт и мысль. Как мы хотим забивать, как выходить из обороны. Мы выбрали модель, по которой играем, не все футболисты привыкли к ней в своих клубах.

Вы знаете, что у нас есть резерв. В следующем матче сможет сыграть Марио Фернандес, есть Федя Смолов, Дзюба. Есть другие ребята», – сказал Мутко.

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Мутко Виталий
Комментарии (3)
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river31
1490728790
Если бы ты не вмешивался в формирование состава, игра могла бы(возможно) пойти по другому. В лучшую для нас сторону.
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Charlz
1490733303
где он увидел мысль? отскочили в товарняке за счет желания отдельных игроков и когда соперник откровенно забросил играть....про то "как мы хотим забивать" вообще смешно, проигрывая 2-а мяча пытались играть на контратаках
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Болельщик Реал Мадрида
1490762580
Он опять за свое! Какое желание, Бельгия просто позволила забить ей два мяча. Не ужели он и в правду думает, что сборная у которой защита топ-клубов АПЛ, полузащита не менее классная, позволила бы в официальном матче так над собой издеваться? Бред... 7 из 11 человек в сборной, делать нечего. Нойштедеру, Васину и еще пяти семи человекам вмести сними. Почему Самедов весь первый тайм просидел в обороне, почему он превратился в защитника. Его задача обострять, передачи делать, но не выносить мяч и защищать ворота. Где были защитники?
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