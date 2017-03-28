Мутко: «Первый тайм матча с Бельгией разочаровал, а во втором у российских игроков появились желание, азарт и мысль»

По мнению вице-премьера РФ и главы РФС Виталия Мутко, у сборной России не получилась игра в первом тайме контрольного матча с Бельгией (3:3). Тем не менее он подчеркнул, что во второй половине встречи российские футболисты продемонстрировали желание, азарт и мысль, благодаря чему добились ничьей.

«Первый тайм, возможно, немножко разочаровал по игре. Где-то пессимизм у нас появился, как будто продолжался матч с Кот-д'Ивуаром. Но замены были произведены. Во втором тайме было желание, азарт и мысль. Как мы хотим забивать, как выходить из обороны. Мы выбрали модель, по которой играем, не все футболисты привыкли к ней в своих клубах.

Вы знаете, что у нас есть резерв. В следующем матче сможет сыграть Марио Фернандес, есть Федя Смолов, Дзюба. Есть другие ребята», – сказал Мутко.

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