Мостовой: «Приятно, что удалось спасти игру с Бельгией, и хорошо, что есть такой Миранчук»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями после контрольной встречи с Бельгией (3:3) и отметил весомый вклад в добытую ничью полузащитника «Локомотива» Алексей Миранчука.

«Первый тайм получился безобразным. Да и во втором, до появления Миранчука, все выглядело для нас беспросветно. Скорее ожидал, что сыграем 1:4, нежели 3:3. Очень большой вопрос к бельгийцам: чем они занимались во втором тайме? До обреза в исполнении гостей, когда Миранчук перехватил мяч, убежал и забил, ни о какой ничьей даже и мечтать не приходилось. Алексей вышел за 20 минут до конца и сделал больше, чем все остальные за весь матч.

Конечно, приятно, что удалось спасти игру с Бельгией, и хорошо, что есть такой Миранчук, который выходит и меняет игру. Нам всегда не хватало индивидуально сильных игроков и сегодня мы в этом лишний раз убедились. До выхода Миранчука были сплошные пасы поперек поля, назад и игра на вынос», – сказал Мостовой.

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