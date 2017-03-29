Отбор к ЧМ-2018. Голы Хамеса и Куадрадо принесли Колумбии победу над Эквадором

В матче 14-го тура отбора к ЧМ-2018 Колумбия в гостях переиграла Эквадор.

Победу «кафетерос» принесли точные удары полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Хуана Куадрадо. Отметим, что в моменте со вторым голом футболист «Реала» также отметился результативным пасом.

Эквадорцы доигрывали встречу вдесятером после удаление Кайседо на 61-й минуте.

Отбор ЧМ-2018. Южная Америка. 14-й тур

Эквадор – Колумбия – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Хамес, 20; 0:2 – Куадрадо, 34.

Удаление: Кайседо, 61 – нет.

Календарь отбора к ЧМ-2018 (Южная Америка)

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