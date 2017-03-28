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  • Товарищеский матч. Россия и Бельгия сыграли вничью, забив шесть голов

Товарищеский матч. Россия и Бельгия сыграли вничью, забив шесть голов

28 марта 2017, 20:48
172

В контрольном поединке сборная России в родных стенах сыграла вничью с Бельгией.

Подопечные Станислава Черчесова открыли счет уже на третьей минуте матча усилиями защитника Виктора Васина. Однако еще в первом тайме «красным дьяволам» удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед с преимуществом в два мяча. Сначала Кевин Миральяс реализовал пенальти, а в заключительной пятиминутке нападающий Кристиан Бентеке оформил дубль, дважды забив головой.

Во второй половине встречи россияне сократили отставание благодаря голу полузащитника Алексея Миранчука на 74-й минуте. а уже в компенсированное время нападающий Александр Бухаров принес сборной России ничью.

Товарищеский матч

Россия – Бельгия – 3:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Васин, 3; 1:1 – Миральяс, 17 (с пенальти); 1:2 – Бентеке, 42; 1:3 – Бентеке, 45; 2:3 – Миранчук, 74; 3:3 – Бухаров, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия
Комментарии (172)
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Опорник84
1490723622
Бельгийцы подарили ничью нашей сборной,то что они бросили играть во втором тайме факт!
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Jeca1111
1490723731
Ну что теперь мы чемпионы ? Сейчас начнётся вакханалия про мужество и мастерство и не сломленный дух настоящих кудесниках мяча... да что там говорить по герою России каждому)))))))
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sochi-2013
1490723812
Спасибо Бердыеву, что Бухарова реанимировал.
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4agaaa
1490724157
Отлетели!!! Нойштедера надеюсь больше никто не будет звать!
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compka
1490724309
Бухаров достоен играть в сборной, доказано его игрой !!!
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RedGreenHooligan
1490725451
Лично мое мнение такое: Сыграли отвратительно! Особенно в опорной зоне! Слишком много давали Бельгийцам владеть мячом! То, что отыгрались - это чистая случайность! Голы пропустили глупейшие! Не знаю, чем думает Черчесов не вызывая одного из лучших опорников РФПЛ(Денисова, да был конфликт но в интересах сборной нужно переступить через себя) ведь Игорек способен в одиночку держать опорную зону и тем самым развязать руки Дзагоеву в атак+ использовать Глушакова как игрока от штрафной до штрафной! получился бы убойный центр поля! но увы, такого нет и не будет... бельгийцы играли не особо напрягаясь в четверть силы! будь кто по настырней закатили бы нам еще парочку! В защите полный бардак! Комбаров вновь напомнил, что он не может перепнуть даже ближнюю штангу! Из позитивного(да да, такое тоже есть) - Выход Миранчука! Сыграл чоень здорово в отведеное время! пытался играть нестандартно и в одной из атак это привело к голевому моменту! Бухаров не плохо боролся за мячи, но на подборе ни кого, как обычно... ну в общем то все по игре... На мой взгляд сыграли на 3 с огромным минусом!(если бы не 3 привоза Бельгийцев был бы разгром)
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dedruz
1490726860
проплаченный отскок
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mutabor0992
1490726972
Это не футбол,а балаган.Шапито-шоу им.Мутко.
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ЖОРРО
1490728466
Если бы был официальный матч,то было бы 0-3)))
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justozavr
1490764650
Дайте честный ответ! Почему у всех такая надежда на этот ЧМ 18, будто были реально мыли о том, что его выиграют, почему так критично относятся к сборной, будто у нее всегда были результаты как у Бразилии? Нужно просто болеть за нее. Я смотрел матч Турции, так вот таких болел я уважаю, они и заставляют их бегать, а у нас на стадионе только лузг семечек слышно. Всего 2 кричалки "Россия Россия!" и "Русские вперед!". За матч раза три крикнут и хватит.. А те же турецкие болелы с начала матча начали и закончили с финальным свистком.. И не надо говорить "посмотри на сборную турцию и на сборную России".. Что у тех нет трофеев, что у других
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