Товарищеский матч. Россия и Бельгия сыграли вничью, забив шесть голов

В контрольном поединке сборная России в родных стенах сыграла вничью с Бельгией.

Подопечные Станислава Черчесова открыли счет уже на третьей минуте матча усилиями защитника Виктора Васина. Однако еще в первом тайме «красным дьяволам» удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед с преимуществом в два мяча. Сначала Кевин Миральяс реализовал пенальти, а в заключительной пятиминутке нападающий Кристиан Бентеке оформил дубль, дважды забив головой.

Во второй половине встречи россияне сократили отставание благодаря голу полузащитника Алексея Миранчука на 74-й минуте. а уже в компенсированное время нападающий Александр Бухаров принес сборной России ничью.

Товарищеский матч

Россия – Бельгия – 3:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Васин, 3; 1:1 – Миральяс, 17 (с пенальти); 1:2 – Бентеке, 42; 1:3 – Бентеке, 45; 2:3 – Миранчук, 74; 3:3 – Бухаров, 90.