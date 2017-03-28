Бышовец считает, что матч Россия – Бельгия завершится вничью 1:1

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от контрольной встречи между Россией и Бельгией. По мнению специалиста, встреча завершится вничью 1:1.

«Анализ встречи с Кот-д'Ивуаром, сделанные выводы и вернувшиеся в состав нашей команды выздоровевшие футболисты помогут улучшить качество игры. Шансы на то, чтобы победить в предстоящей встрече, гораздо выше, чем в матче с африканцами. Конечно, Бельгия – сильный соперник, но два дня назад эта команда сыграла сложный матч с Грецией. Сегодня бельгийцы выступят без своих ведущих игроков.

На данный момент есть объективные причины к тому, что наша национальная сборная выступает не в оптимальном составе: нет Дзюбы, Смолова. Думаю, впоследствии Кокорина и Денисова тоже будут рассматривать. На мой взгляд, матч завершится вничью: 1:1», – сказал Бышовец.

Встреча состоится на сочинском стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.