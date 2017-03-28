Бутенко: «Ноль пробитых «Спартаком» пенальти за 20 туров – не тенденция, но где-то можно было и поставить»

Председатель судейского комитета и член контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко отметил, что в неназначении пенальти в ворота соперников «Спартака» в нынешнем сезоне нет никакого умысла со стороны арбитров. При этом он подчеркнул, что в некоторых моментах красно-белые могли обоснованно рассчитывать на получение права на пробитие 11-метрового удар.

– Ноль пробитых пенальти «Спартака» к 20-му туру – это нормально?

– Возможно, где-то можно было поставить. Но тенденции точно нет.

– Комиссия РФС признала, что с «Локомотивом» должны были поставить пенальти на Зе Луише.

– Этот момент будет пересмотрен. Судья встречи и я написали заявление, попросив комиссию об этом.

– Почему?

– Есть специальные видеоклипы судейского комитета УЕФА. Там приводятся подборки моментов с падениями игроков и констатируется: «Да, контакт защитника с форвардом есть, но это не тот толчок, который является нарушением правил». А на этих видеоклипах моменты были похлеще, чем единоборство защитника «Локо» с Зе Луишем.

– То есть эпизод с падением Зе Луиша мог бы быть в этой подборке, которая демонстрирует, когда пенальти ставить не нужно?

– Сто процентов. Даже не сомневаюсь в этом. Поэтому я, как инспектор матча «Локомотив» – «Спартак», оценил действия судьи, как абсолютно правильные.

– Готовы к тому, что истерия в РФПЛ в любом случае продлится до конца сезона? Потому что инерция – серьезная вещь.

– Естественно. Это, повторюсь, очень удобная позиция. Началось все с первого весеннего тура, когда Кирьяков после матча «Арсенала» и «Оренбурга» потребовал отстранить арбитра пожизненно. Шуму было много, но оказалось-то, после разбора моментов, что судья прав. Вот и вся история.