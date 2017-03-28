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  • Бутенко: «Ноль пробитых «Спартаком» пенальти за 20 туров – не тенденция, но где-то можно было и поставить»

Бутенко: «Ноль пробитых «Спартаком» пенальти за 20 туров – не тенденция, но где-то можно было и поставить»

28 марта 2017, 00:28
34

Председатель судейского комитета и член контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко отметил, что в неназначении пенальти в ворота соперников «Спартака» в нынешнем сезоне нет никакого умысла со стороны арбитров. При этом он подчеркнул, что в некоторых моментах красно-белые могли обоснованно рассчитывать на получение права на пробитие 11-метрового удар.

– Ноль пробитых пенальти «Спартака» к 20-му туру – это нормально?

– Возможно, где-то можно было поставить. Но тенденции точно нет.

– Комиссия РФС признала, что с «Локомотивом» должны были поставить пенальти на Зе Луише.

– Этот момент будет пересмотрен. Судья встречи и я написали заявление, попросив комиссию об этом.

– Почему?

– Есть специальные видеоклипы судейского комитета УЕФА. Там приводятся подборки моментов с падениями игроков и констатируется: «Да, контакт защитника с форвардом есть, но это не тот толчок, который является нарушением правил». А на этих видеоклипах моменты были похлеще, чем единоборство защитника «Локо» с Зе Луишем.

– То есть эпизод с падением Зе Луиша мог бы быть в этой подборке, которая демонстрирует, когда пенальти ставить не нужно?

– Сто процентов. Даже не сомневаюсь в этом. Поэтому я, как инспектор матча «Локомотив» – «Спартак», оценил действия судьи, как абсолютно правильные.

– Готовы к тому, что истерия в РФПЛ в любом случае продлится до конца сезона? Потому что инерция – серьезная вещь.

– Естественно. Это, повторюсь, очень удобная позиция. Началось все с первого весеннего тура, когда Кирьяков после матча «Арсенала» и «Оренбурга» потребовал отстранить арбитра пожизненно. Шуму было много, но оказалось-то, после разбора моментов, что судья прав. Вот и вся история.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (34)
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zico2205
1490651982
Не только пенальти - доказательство помощи судейства....Вспомните, как с Ростовом все решили два очень спорных удаления....
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B.G.
1490653305
Вот где нибудь и поставят. С какой нибудь условной Томью, при счете 3-0 в пользу Спартака!
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GeorgeXIII
1490658238
Спартак и без пенальти хорош
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Мары
1490660952
Да в жопу пенальти.Мы и без них на пьедестал влезем !!!
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Freaky
1490665898
Главное чтобы ставили там где они действительно будут. Тоже самое касается и других клубов.
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Zeff
1490666599
Поставят пенальти с Оренбургом. Выиграете 1:0.
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Мясной Упырь
1490672139
В ютюбе прикольная нарезка есть где нам пенки не ставили. Тенденция прикольное слово-грузовик бабла правильное слово. Судьи продажные шкуры.
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Диктор
1490679336
Спартак и без пенальти выиграет чемпионат.А другие пусть желчью захлебнутся.
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Мясной Упырь
1490681226
В матче Спартак- ростов, одна команда вышла в футбол играть,а одна людей ломать.
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Мары
1490686489
Пенальти назначать нельзя. Тогда Спартак от госпроектов вообще с двухзначным отрывом уйдёт.
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