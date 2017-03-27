Мартинес: «Был счастлив видеть, что Витсель играет на высоком уровне, несмотря на переезд в Китай»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в преддверии завтрашнего контрольного матча с Россией заявил, что доволен отношением к делу полузащитника «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя. Специалист отметил, что экс-игрок «Зенита» продолжает демонстрировать отличный футбол, несмотря на переезд в Китай.

«Он не нуждается в том, чтобы что-то доказывать. Я был счастлив видеть, что он играет на высоком уровне, несмотря на переезд в Китай. Он полностью отдается команде и игре», – сказал Мартинес.

Поединок Россия – Бельгия состоится во вторник, 28 марта, в Сочи на сталионе «Фишт». Начало – в 19:00 по московскому времени.