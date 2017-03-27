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  • Дзагоев: «Не думаю, что без Азара и Де Брюйне Бельгия сыграет хуже»

Дзагоев: «Не думаю, что без Азара и Де Брюйне Бельгия сыграет хуже»

27 марта 2017, 16:40
3

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от контрольного матча против сборной Бельгии, а также высказал мнение об отсутствии у бельгийцев Эдена Азара и Кевина Де Брюйне.

«Было ли что-то позитивное в матче против ивуарийцев? Станислав Саламович уже ответил. Добавлю, что, глядя с трибун у нас хорошо проходили атаки и были подходы. Были стандарты, в атаке неплохо получалось. Мы над этим работали.

Отсутствие Эдена Азара и Кевина Де Брюйне? Всегда хочется играть против лучших. Это опыт. Играл уже против Азара, он был действительно хорош. Уверен, что они найдут кем его заменить и сыграют не намного хуже. Готов ли сыграть в основе? Немного приболел перед той игрой, но сейчас уже готов. Остальное уже зависит от тренера», – сказал Дзагоев.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 28 марта. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Бельгия Дзагоев Алан Азар Эден Де Брюйне Кевин Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Mr Abdullaev
1490623110
Раскатают
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Freaky
1490623332
Бельгия и вторым составом сильнее.
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cska-62
1490641304
Дзагоев: «Не думаю, что без Азара и Де Брюйне Бельгия сыграет хуже». Алан, а ещё и без Куртуа, между прочим... Товарищеский матч с "Барселоной-2". Предматчевое интервью Дзагоева: "Не думаю, что без Месси, Неймара, Суареса и всех прочих игроков основы каталонского клуба, "Барселона-2" сыграет хуже". ПРИМЕРНО ТАК!
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