Дзагоев: «Не думаю, что без Азара и Де Брюйне Бельгия сыграет хуже»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от контрольного матча против сборной Бельгии, а также высказал мнение об отсутствии у бельгийцев Эдена Азара и Кевина Де Брюйне.

«Было ли что-то позитивное в матче против ивуарийцев? Станислав Саламович уже ответил. Добавлю, что, глядя с трибун у нас хорошо проходили атаки и были подходы. Были стандарты, в атаке неплохо получалось. Мы над этим работали.

Отсутствие Эдена Азара и Кевина Де Брюйне? Всегда хочется играть против лучших. Это опыт. Играл уже против Азара, он был действительно хорош. Уверен, что они найдут кем его заменить и сыграют не намного хуже. Готов ли сыграть в основе? Немного приболел перед той игрой, но сейчас уже готов. Остальное уже зависит от тренера», – сказал Дзагоев.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 28 марта. Начало игры в 19:00 по московскому времени.