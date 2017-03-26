Отбор на ЧМ-2018. Северная Ирландии добилась победы над Норвегией и вышла на второе место

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Северной Ирландии оказалась сильнее команды Норвегии благодаря двум голам, забитым по истечении первого тайма – 2:0.

Таким образом, североирландцы набрали 10 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы С. В активе норвежцев – три балла и пятая позиция.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа С. 5-й тур

Северная Ирландия – Норвегия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уорд, 2; 2:0 – Вашингтон, 33.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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