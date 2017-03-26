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Мутко надеется увидеть прогресс в игре сборной России в матче против Бельгии

26 марта 2017, 22:50
34

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что сборная России в товарищеском матче против Бельгии покажет более содержательную игру, чем это было во встрече против Кот-д'Ивуара (0:2).

«В матче с бельгийцами я, как и все, жду игры, чтобы мы увидели какую-то игру, образ команды, желание. Для сборной созданы все условия в Краснодаре, сегодня вечером она перелетит в Сочи. Надеюсь, у парней будет движение вперед и прогресс», – сказал Мутко.

Напомним, товарищеская встреча между сборными России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Мутко Виталий
Комментарии (34)
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АНТИЛОПА ГНУ
1490563601
" Надежды юношей питают " , а Мутко уже вышел из этого возраста , пора правде взглянуть в глаза - футбол под твоим руководством в жопе .
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BoltCX
1490563977
ну да. теперь проиграют с разницей в один мяч и прогресс на лицо.
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zadira56
1490586993
Ага,жди...
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Tdutybq 22
1490588801
Мутко,Черчесов срочно в отставку
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Болельщик Реал Мадрида
1490590225
Этот "осел" снова поражает футбольный мир своей тупостью! Какой, такой, прогресс, он собрался наблюдать там где о существовании этого совсем ничего не знают... Он ждал прогресса на прошедшем Евро, говорил, что сборная под большими нагрузками и должна будет показать свой уровень. Да, именно свой! Потому, что уровень сборной России резко отличается от уровня остальных сборных. Какой он хочет видеть прогресс? Сборную Кот-ди-Вуара, не смогли обыграть, а сборную Бельгии, представляют топовые игроки АПЛ и бундес лиги. Если их африканцы как идиотов возили, можно только представить, что с ними смогут если захотят сделать бельгийцы. Уди в отставку и пусть на твое место придет человек, которому не безразлична судьба сборной."Пень с глазами"! Хотя вряд ли, в современной России принято держать на руководящих должностях, тех кто все ломает, рушит и крушит. А тем кто может что-то построить, наладить, чтобы что-то начало работать, таких людей принято мешать с грязью и всячески не давать им продвижения, "вставляя палки в колеса" при каждом удобном случае...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1490593174
Мутко, вон из футбола!
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яйва-яйва
1490595736
Ждём !
Ответить
16 DeN
1490596169
Ждём глубокий резерв Бельгии)
Ответить
Аид666
1490631943
"чтобы мы увидели какую-то игру" ключевая фраза из всего...
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KalterJax
1490707224
Слушайте, так это что получается? если игрок Кристалл Пэласс обводит четверых наших игроков, получается один из лучших дриблёров мира Азар может обвести всю нашу команду?) какой прогресс Мутко хочет увидеть?) я думаю мы будем наблюдать не прогресс нашей сборной, а скорее регресс)
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