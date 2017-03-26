Мутко надеется увидеть прогресс в игре сборной России в матче против Бельгии

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что сборная России в товарищеском матче против Бельгии покажет более содержательную игру, чем это было во встрече против Кот-д'Ивуара (0:2).

«В матче с бельгийцами я, как и все, жду игры, чтобы мы увидели какую-то игру, образ команды, желание. Для сборной созданы все условия в Краснодаре, сегодня вечером она перелетит в Сочи. Надеюсь, у парней будет движение вперед и прогресс», – сказал Мутко.

Напомним, товарищеская встреча между сборными России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 по московскому времени.