Сборную России в Сочи встретили хлебом и солью

Сборная России прибыла в Сочи, где будет готовиться к товарищескому матчу против Бельгии. Отметим, что национальную команду в аэропорту встретили в национальных костюмах с хлебом и солью, а от трапа был расстелен красный ковер.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Бельгии пройдет 28 марта на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее россияне проиграли Кот-д'Ивуару со счетом 0:2, потерпев первое в истории поражение от представителей Африки.