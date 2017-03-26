Оздоев считает, что сборная России провела хороший матч с Кот-д'Ивуаром

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился наблюдениями от товарищеского матча против Кот-д'Ивуара (0:2). Также российский хавбек прокомментировал то, что все футболисты национальной команды прошли допинг-тест после встречи с ивуарийцами.

«Настроение не такое хорошее из-за результата, но разобрали игру, она забыта. Ошибки? Было индивидуальное мастерство соперника, но мы сыграли хороший матч, только допустили две ошибки.

Бельгия? Там много игроков из топ-чемпионатов, все знают эту команду. Мы подготовимся. Надеемся на хороший исход матча.

Допинг-контроль? Опасений нет. Для нас сюрприза не было, все игроки его прошли. Сколько я играю, допинг-контроль всегда проходила вся команда», – заявил Оздоев.

Напомним, матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.