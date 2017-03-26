Семенов: «Сборная России, в принципе, нормально играла с Кот-д'Ивуаром»

Защитник сборной России Андрей Семенов дал понять, что национальная команда провела неплохой матч против Кот-д'Ивуара (0:2). По мнению россиянина, исход встречи был решен благодаря индивидуальному мастерству игроков соперника.

– Что случилось с обороной сборной в эпизодах с пропущенными голами в матче с командой Кот-д'Ивуара?

– В эпизоде со вторым голом у нас возникло какое-то недопонимание, в результате чего соперник прошел к воротам и пробил. А в принципе, дело до опасных моментов у наших ворот не доходило. Оба мяча были забиты вследствие индивидуального мастерства.

– В целом по игре команда смотрелась не лучшим образом. В чем причина?

– В принципе, играли нормально. У нас были моменты, из которых можно было выжать побольше. Забей мы первыми, рисунок игры был бы совершенно другой. Мы знали, как будет играть команда соперника, но что-то не получилось, не получилось сыграть на ноль в обороне.

– На матч с бельгийцами настрой будет более серьезным?

– Хочется реабилитироваться после поражения. У нас на каждый матч настрой победный.

Напомним, матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.