Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семенов: «Сборная России, в принципе, нормально играла с Кот-д'Ивуаром»

Семенов: «Сборная России, в принципе, нормально играла с Кот-д'Ивуаром»

26 марта 2017, 12:27
11

Защитник сборной России Андрей Семенов дал понять, что национальная команда провела неплохой матч против Кот-д'Ивуара (0:2). По мнению россиянина, исход встречи был решен благодаря индивидуальному мастерству игроков соперника.

– Что случилось с обороной сборной в эпизодах с пропущенными голами в матче с командой Кот-д'Ивуара?

– В эпизоде со вторым голом у нас возникло какое-то недопонимание, в результате чего соперник прошел к воротам и пробил. А в принципе, дело до опасных моментов у наших ворот не доходило. Оба мяча были забиты вследствие индивидуального мастерства.

– В целом по игре команда смотрелась не лучшим образом. В чем причина?

– В принципе, играли нормально. У нас были моменты, из которых можно было выжать побольше. Забей мы первыми, рисунок игры был бы совершенно другой. Мы знали, как будет играть команда соперника, но что-то не получилось, не получилось сыграть на ноль в обороне.

– На матч с бельгийцами настрой будет более серьезным?

– Хочется реабилитироваться после поражения. У нас на каждый матч настрой победный.

Напомним, матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Бельгия Семенов Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
семёнычев
1490521078
Конечно нормально.... Просто 0-2 это тот счёт, на что может рассчитывать и игроки, и тренеры , и болельщики.... Нам бы Андору, Сан- Марино в соперники.... Нас бы ещё больше порадовали....
Ответить
sasha_klub
1490522077
В принципе нормально для 2ой лиги. Ты семенов боялся дотронутся до соперника, только руки разводил. Как крест стоял в штрафной когда гол забивали. И это нормально? Не нормально
Ответить
directorpg
1490522316
Может и нормально, но счет...
Ответить
lekseij2007
1490522510
Нормально для кого??? Ребятишки во дворе больше выкладываются.
Ответить
Chernyi Lis
1490523087
все правильно..играла как всегда..для вас плять это в норме!!! взять 18 летних и начать качать их..этих всех вместе с тренерами в бессрочный отпуск..
Ответить
acer2003
1490523790
Ещё один интервьютер с оценкой игры ??? Хочет Головина переговорить ))) Не плохой матч провела.... Лошара,включил ТВ и посмотри ,как играют Испания, Италия, Германия !
Ответить
Борис23
1490525199
Состав надо стабильный иметь чтобы результат был, а если каждый раз игроков тасовать, ниче хорошего не ждите.
Ответить
RedGreenHooligan
1490526268
конечно нормально)))если не считая того, что Заа всю оборону весь матч на х** вертел
Ответить
Chesn0k
1490528099
"Оба мяча были забиты вследствие индивидуального мастерства." - вследствие отсутсвия индивидуального мастерства, давайте будем вещи своими именами называть
Ответить
nemolod
1490530237
Вроде бы считаются профессиональными футболистами,почти ежедневно тренируются,а индивидуального мастерства как не было так и нет! Получается,что или учителя плохие или ученики никудышные или и те и другие одинаково негодные по профессии?
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
1
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+