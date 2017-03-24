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    Отбор на ЧМ-2018. Дубль Тосуна принес сборной Турции три очка в матче с Финляндией

    В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Турции на своем поле оказалась сильнее команды Финляндии – 2:0. Дублем в составе победителей отметился Дженк Тосун.

    Данный успех позволил турецкой сборной набрать восемь очков и подняться на третью позицию в турнирной таблице группы I. В активе Финляндии – один балл и пятое место.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа I. 5-й тур

    Турция – Финляндия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тосун, 9; 2:0 – Тосун, 13.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 21:53
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