Отбор на ЧМ-2018. Япония обыграла ОАЭ, Австралия поделила очки с Ираком

Сегодня группах А и В отборочного турнира Азии к чемпионату мира-2018 прошли шесть матчей.

Сборная Китая одержала минимальную победу над Южной Кореей, Япония в гостях оказалась сильнее команды ОАЭ, Ирак и Австралия сыграли вничью.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Азия. Групповой этап. Группа А. 6-й тур

Китай – Южная Корея – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дабао, 34.

Сирия – Узбекистан – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кхрибин, 90 (с пенальти).

Катар – Иран – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тареми, 52.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Азия. Групповой этап. Группа В. 6-й тур

Таиланд – Саудовская Аравия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Аль Сахлави, 25; 0:2 – Кесарат, 84 (в свои ворота); 0:3 – Аль-Мувашар, 90.

ОАЭ – Япония – 0:2 (1:0)

Голы: 0:1 – Кубо, 13; 0:2 – Конно, 51.

Ирак – Австралия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Леки, 39; 1:1 – Ясин, 76.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Азия)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Азия)