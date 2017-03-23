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    Отбор на ЧМ-2018. Япония обыграла ОАЭ, Австралия поделила очки с Ираком

    Сегодня группах А и В отборочного турнира Азии к чемпионату мира-2018 прошли шесть матчей.

    Сборная Китая одержала минимальную победу над Южной Кореей, Япония в гостях оказалась сильнее команды ОАЭ, Ирак и Австралия сыграли вничью.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Азия. Групповой этап. Группа А. 6-й тур

    Китай – Южная Корея – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дабао, 34.

    Сирия – Узбекистан – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кхрибин, 90 (с пенальти).

    Катар – Иран – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Тареми, 52.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Азия. Групповой этап. Группа В. 6-й тур

    Таиланд – Саудовская Аравия – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Аль Сахлави, 25; 0:2 – Кесарат, 84 (в свои ворота); 0:3 – Аль-Мувашар, 90.

    ОАЭ – Япония – 0:2 (1:0)

    Голы: 0:1 – Кубо, 13; 0:2 – Конно, 51.

    Ирак – Австралия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Леки, 39; 1:1 – Ясин, 76.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Азия)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Азия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 20:57
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