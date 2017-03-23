Отбор на ЧМ-2018. Япония обыграла ОАЭ, Австралия поделила очки с Ираком

Сегодня группах А и В отборочного турнира Азии к чемпионату мира-2018 прошли шесть матчей.
Сборная Китая одержала минимальную победу над Южной Кореей, Япония в гостях оказалась сильнее команды ОАЭ, Ирак и Австралия сыграли вничью.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Азия. Групповой этап. Группа А. 6-й тур
Китай – Южная Корея – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дабао, 34.
Сирия – Узбекистан – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кхрибин, 90 (с пенальти).
Гол: 0:1 – Тареми, 52.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Азия. Групповой этап. Группа В. 6-й тур
Таиланд – Саудовская Аравия – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Аль Сахлави, 25; 0:2 – Кесарат, 84 (в свои ворота); 0:3 – Аль-Мувашар, 90.
Голы: 0:1 – Кубо, 13; 0:2 – Конно, 51.
Голы: 0:1 – Леки, 39; 1:1 – Ясин, 76.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Азия)
Источник: Бомбардир.ру