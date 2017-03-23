Бердыев провел встречу с руководством области и намерен остаться в «Ростове»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев провел встречу с руководством области, где обсудил дальнейшее развитие клуба и свое будущее в нем. По информации источника, в донской команде настроены на продолжение сотрудничества с 64-летним специалистом, сам же тренер намерен остаться в стане желто-синих, но с рядом условий.

В частности, преградой для дальнейшей работы тренера могут стать финансирование и поставленные задачи на следующий сезон. Если клуб не будет достигать серьезных целей, то специалист может покинуть команду в любой момент, что предусматривает действующий контракт.

Напомним, в структуре «Ростова» Бердыев работает с 2014 года.