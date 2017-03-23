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    Бердыев провел встречу с руководством области и намерен остаться в «Ростове»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев провел встречу с руководством области, где обсудил дальнейшее развитие клуба и свое будущее в нем. По информации источника, в донской команде настроены на продолжение сотрудничества с 64-летним специалистом, сам же тренер намерен остаться в стане желто-синих, но с рядом условий.

    В частности, преградой для дальнейшей работы тренера могут стать финансирование и поставленные задачи на следующий сезон. Если клуб не будет достигать серьезных целей, то специалист может покинуть команду в любой момент, что предусматривает действующий контракт.

    Напомним, в структуре «Ростова» Бердыев работает с 2014 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2017 20:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 марта 2017, 12:51

      Оставайся, Бекиевич!!
      Мы хотим продолжения банкета!!

      4
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 24 марта 2017, 09:18

      Ростов покажет забугорным мать Кузьмы ))) Порубает в вермишмоль )))

      5
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      Рейтинг: +2336

      den161 24 марта 2017, 07:57

      Ну все, держись европа ))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 марта 2017, 02:33

      Отрадно слышать, теперь только вперёд, в зону еврокубков...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 23 марта 2017, 23:06

      Успехов Ростову и попадания в еврокубки !!!

      7
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 марта 2017, 22:31

      Бердыев, как правило, всегда у руководства области или республики требует карт-бланш, но и отдача затем запредельная - из аутсайдера (Ростов) сотворить команду, достойно выступающую на международной арене против грандов европейского футбола (Бавария, МЮ), не каждому тренеру дано.

      7
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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 марта 2017, 21:59

      Хорошая новость для Ростова))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2017, 21:13

      это хорошо.. два светлых пятна в нашем чемпе - ростов да краснодар...
      кто бы мог подумать об этом года полтора назад...

      9
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > mihail200606 23 марта 2017, 21:42

      "Краснодар" очевидно деградирует с таким "тренером" как его нынешний. Как раз полтора или год назад это пятно было светлее. Сейчас сомневаюсь.

      1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > mihail200606 23 марта 2017, 22:19

      Только вот Краснодар тускнеет. Печалька.

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > sochi-2013 24 марта 2017, 17:34

      да тускнеет ,в лиги Европы не уверенно играют ,боятся что ли чего в европейском турнире

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      Рейтинг: +800

      forward33 23 марта 2017, 20:52

      Значит Ростов будет прогрессировать - это радует)))

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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 23 марта 2017, 20:41

      Надо его в топ команду рфпл, с монетой на трансферы он сделает больше

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